Le Relais pour la vie est de retour le 10 juin pour soutenir et célébrer les personnes atteintes de cancer

MONTRÉAL, le 16 mai 2023 /CNW/ - La Société canadienne du cancer a annoncé aujourd'hui que le Relais pour la vie aura lieu le samedi 10 juin dans plus de 35 communautés au pays.

Comme le veut la tradition depuis une vingtaine d'années, le Relais pour la vie éveillera un sentiment d'appartenance, de camaraderie et d'espoir dans les communautés participantes. Les participants vivront l'action et l'émotion alors qu'ils circuleront à tour de rôle autour d'une piste ou d'un parcours pour amasser des fonds, afin de rendre hommage à toutes les personnes atteintes de cancer.

Relais pour la vie - 2022 (Groupe CNW/Société canadienne du cancer (Bureau National))

On estime que deux personnes sur cinq au pays recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie. En aidant la Société canadienne du cancer à financer des projets de recherche de calibre mondial sur plus de 100 types de cancer, à travailler de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé et à mettre sur pied un réseau d'aide national empreint de compassion, les participants au Relais pour la vie contribuent concrètement à sauver et à améliorer des vies.

« Plus de 1,5 million de personnes au pays sont ou ont été atteintes de cancer. Nous avons donc tous été touchés par la maladie d'une manière ou d'une autre, que ce soit par notre propre diagnostic ou par celui d'une collègue, d'un ami ou d'un membre de la famille. Nous avons tous une histoire à raconter, explique Josianne Béliveau, directrice, Programmes signature, Société canadienne du cancer. Le Relais pour la vie est une façon significative pour les participants de rendre hommage à ces personnes et de souligner leur expérience, tout en recueillant des fonds pour changer l'avenir du cancer. »

Les fonds recueillis lors du Relais pour la vie de cette année soutiendront l'appui continu de la SCC à des projets de recherche essentiels au Québec. Ils rendront possibles de nombreux programmes de la SCC, comme son partenariat avec le CQDM, la Fondation Cole et Oncopole - pôle cancer du FRQS, qui a accordé 8 M$ à quatre projets de recherche de la province dans le cadre de l'Initiative de recherche sur le cancer pédiatrique. Les fonds amassés lors de l'événement appuieront aussi les efforts de défense de l'intérêt public de la SCC, des programmes de prévention comme la ligne J'ARRÊTE, des programmes de soutien comme ParlonsCancer.ca, une communauté en ligne pour les personnes atteintes de cancer, et la Maison Jacques-Cantin à Montréal.

Des participants de tous les âges assisteront au Relais pour la vie de cette année, qui comprendra les éléments distinctifs que tout le monde aime tant, dont une cérémonie d'ouverture inspirante, un premier tour de piste en l'honneur des participants d'espoir, ainsi qu'une Cérémonie des luminaires pour rendre hommage à ceux qui nous ont quittés.

« Participer au Relais pour la vie est une expérience inoubliable. C'est une occasion émouvante de célébrer la vie et d'échanger avec des personnes de la communauté qui ont aussi été touchées par le cancer », raconte Cynthia Denault, participante de longue date au Relais pour la vie.

Les personnes qui souhaitent participer au Relais pour la vie, mais qui ne peuvent pas se déplacer à un événement en personne peuvent s'inscrire au Relais à votre façon, un programme populaire offrant une grande flexibilité.

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire au Relais pour la vie, visitez relaispourlavie.ca.

Emplacements du Relais pour la vie 2023 au Québec

Acton Vale

Alma

Boucherville

Buckingham

Chambly

Donnacona

Drummondville

La Pocatière

Longueuil

Lotbinière

Montréal

MRC Deux-Montagnes

Plessisville

Québec

Sainte-Adèle

Saint-Georges

Saint-Hyacinthe

Saint-Jean-sur-Richelieu

Shawinigan

Sherbrooke

Terrebonne Mascouche

Thetford Mines

Vaudreuil-Soulanges

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, d'un océan à l'autre et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais.

Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

