Le Reine Elizabeth utilise des briseurs de grève

MONTRÉAL, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Un rapport d'enquête du ministère du Travail montre que l'hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth a eu recours à environ 30 briseurs de grève pendant la Coupe des présidents de la PGA. Cette infraction s'ajoute à une longue liste d'attaques antisyndicales dans cet hôtel propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Le volumineux rapport d'enquête du ministère du Travail présente les conclusions d'une inspection qui s'est tenue lors de la grève du 27 septembre dernier. Environ 30 personnes y sont identifiées comme ayant effectué des tâches des grévistes. Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Hôtel Reine Elizabeth-CSN a déposé une plainte pour dénoncer le recours aux briseurs de grève dans les dernières semaines. Ce rapport vient ainsi corroborer les prétentions syndicales. L'audience sur le recours aux briseurs de grève se poursuit d'ailleurs au Tribunal administratif du Travail.

« Avec le rapport d'enquête du ministère du Travail, ce qu'on craignait se confirme : le Reine Elizabeth utilise des scabs. Malheureusement, on ne peut pas dire qu'on est surpris. Depuis des mois, l'hôtel est lancé dans une véritable campagne antisyndicale. Rien n'arrête le Reine Elizabeth, qui est même prêt à contrevenir aux lois du travail. Ce n'est pas rien. Ce qui est encore plus choquant, c'est de voir que la Caisse de dépôt est impliquée dans un hôtel qui enfreint les lois », explique Alexandre Laviolette, président de la Fédération du commerce (FC-CSN).

À propos du secteur de l'hôtellerie de la CSN

La 11e ronde de négociation coordonnée regroupe plus de 3500 travailleuses et travailleurs issus de 29 syndicats de l'hôtellerie des régions de la Capitale-Nationale, de l'Estrie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Grand Montréal. Ces syndicats portent une plateforme de demandes communes qu'ils ont le mandat de négocier avec leur employeur respectif.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans 8 fédérations ainsi que dans 13 conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

SOURCE Fédération du commerce (FC-CSN)

