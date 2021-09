Le Regroupement des traversiers CSN déclenche une grève de 48 h

QUÉBEC, le 4 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des traversiers CSN, qui représente les travailleuses et les travailleurs de trois traverses, a déclenché à 5 h 30, le samedi 4 septembre, une séquence de deux jours de grève par syndicat.

Cette grève, qui avait déjà été annoncée le 23 août dernier, résulte de l'échec de la part de la Société des traversiers du Québec (STQ) à répondre positivement aux quelques demandes syndicales restantes.

« Malheureusement, après plusieurs journées de conciliation, celles-ci n'ont pas permis d'en arriver à un règlement acceptable pour les travailleuses et les travailleurs que nous représentons, déplore Émilie Bourgie-Côté, co-porte-parole du Regroupement des traversiers CSN. Les syndicat ont tenté de trouver des voies de passage toute la journée de vendredi, mais la STQ n'était pas au rendez-vous », termine Mme Bourgie-Côté.

Le Regroupement rappelle que les demandes syndicales toujours en litige concernent principalement des primes qui pallieraient notamment des inconvénients du travail, le reclassement des préposé-es aux passerelles et quais ainsi qu'une bonification de la part de l'employeur dans l'enveloppe des assurances collectives à la hauteur de ce qui fut octroyé aux syndicats du secteur public au début de l'été.

« Nos demandes visent à corriger des iniquités importantes que nos membres subissent au quotidien. C'est loin d'être un caprice de demander d'être payé pour le travail que l'ont fait, plutôt que de faire du temps gratuitement pour la STQ ou d'être sous-payé », explique Nicolas Bouchard, aussi co-porte-parole du Regroupement.

« Cela fait plus de deux mois que la forte majorité des syndicats du secteur public en sont arrivés à une entente de principe et, pourtant, ça traîne encore à la STQ. Les travailleuses et les travailleurs que nous représentons sont parmi les moins bien rémunérés de tout le secteur public. Cette situation doit changer rapidement », ajoute Nathalie Arguin, présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

Horaire de grève du 4 au 6 septembre 2021

Traverse Sorel-Tracy - Saint-Ignace -de-Loyola : Du samedi 4 septembre, à compter de 7 h, jusqu'au dimanche 5 septembre, à 19 h

: Du samedi 4 septembre, à compter de 7 h, jusqu'au dimanche 5 septembre, à 19 h Traverse Québec-Lévis : Du samedi 4 septembre, à compter de 5 h 30, jusqu'au lundi 6 septembre, à 5 h 30

: Du samedi 4 septembre, à compter de 5 h 30, jusqu'au lundi 6 septembre, à 5 h 30 Traverse Matane -Baie-Comeau-Godbout : Du samedi 4 septembre, à compter de 5 h 30, jusqu'au lundi 6 septembre, à 5 h 30

Profil du Regroupement des traversiers de la FEESP-CSN

Le Regroupement des traversiers réunit les syndicats CSN des traverses Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, Québec-Lévis et Matane-Baie-Comeau-Godbout. Ces syndicats représentent près de 200 membres qui occupent principalement les emplois de préposé passerelle et quais, caissier, matelot, gardien-matelot et soudeur. Ils sont affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) qui regroupe 425 syndicats, représentant environ 65 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic.

