Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec accueille avec enthousiasme la nomination de madame Lesley Hill au poste de directrice nationale de la protection de la jeunesse

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ) tient à féliciter madame Lesley Hill pour sa nomination à titre de directrice nationale de la protection de la jeunesse. Les qualités de Mme Hill seront certainement un atout pour ce poste afin de poursuivre l'application des recommandations de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (Commission Laurent) à la DPJ et plus encore, dans toute la réflexion à avoir sur l'ensemble des dossiers touchant la jeunesse québécoise.

En diverses occasions, le RACQ a travaillé conjointement avec Mme Hill sur des enjeux touchant la jeunesse en difficulté, que ce soit pour la transition à la vie adulte, les services de la DPJ (tant en amont qu'en aval) ainsi que pour la prévention de l'itinérance chez les jeunes. Ces collaborations nous permettent d'entrevoir un avenir plus positif pour cette importante institution.

Nous souhaitons pouvoir continuer notre travail de collaboration avec Mme Hill, dans le meilleur intérêt des jeunes. Nous tenons à rappeler que, trop souvent, les jeunes sous la Loi de la protection de la jeunesse vivent des périodes d'itinérance à la suite de leur séjour en centre jeunesse, comme l'a démontré l'Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec et en France (EDJeP). Bien souvent, c'est le milieu communautaire qui apporte un toit, une table et un port d'attache à ces jeunes vulnérables. Il ne faut donc pas oublier toute l'importance de l'impact des Auberges du cœur qui font de la prévention à l'itinérance pour les jeunes mineurs et qui permettent même d'éviter une prise en charge par l'État.

En tant qu'interlocuteur de premier plan sur les enjeux des jeunes en difficulté, vivant de l'itinérance, abandonnée par leur famille et le système, le RACQ tient à souligner que les approches d'interventions de ses membres auprès des jeunes ont fait leurs preuves depuis une cinquantaine d'années dans certaines Auberges.

« Madame Hill fera face à plusieurs défis importants et urgents au moment de son entrée en poste et nous voulons l'assurer de notre entière collaboration dans la recherche de solutions concertées et efficaces pour mieux soutenir nos jeunes, partout dans la province. Nous leur devons nos meilleurs efforts. »

Paule Dalphond, directrice générale du Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec est le trait d'union de 32 organismes qui comptent 34 maisons d'hébergement communautaires pour jeunes vivant des difficultés ou en situation d'itinérance dans 10 régions du Québec. Les Auberges du cœur hébergent et soutiennent chaque année plus de 4 500 jeunes âgé•e•s entre 12 et 35 ans et doivent refuser plus de 6 000 demandes d'hébergement, généralement faute de places. Ces chiffres ne reflètent qu'une partie des besoins des jeunes pour le type d'hébergement et de soutien que nous offrons considérant les territoires où de telles ressources sont inexistantes. Au total, l'ensemble des Auberges du cœur offre plus de 580 place aux jeunes : 389 en maison d'hébergement et 194 autres places en appartements supervisés. C'est aussi près de 500 travailleur•euse•s et 450 bénévoles qui gravitent autour de ces jeunes.

