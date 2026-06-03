TORONTO, le 3 juin 2026 /CNW/ - Le Régime de retraite Medicus a publié aujourd'hui son rapport annuel, intitulé Votre avenir. Notre engagement., qui fait état d'un solide taux de capitalisation de 140 % au 1er janvier 2026, ainsi que d'un rendement sur les placements de 13,7 % pour 2025.

S'appuyant sur cette solide performance, Medicus a également franchi plusieurs autres étapes importantes en 2025 qui montrent à la fois sa solidité financière et son engagement continu à offrir de la valeur à ses participants.

Pour la quatrième année consécutive, le régime a offert aux participants une protection complète contre l'inflation, qui comprend une augmentation notable de 4,7 % pour 2025. Les participants au programme de rachat de 2025 ont bénéficié d'une hausse moyenne de 20 000 $ de leur revenu de retraite annuel. Par ailleurs, afin de renforcer davantage les perspectives à long terme du régime, Medicus a élargi sa stratégie de placement en intégrant des actifs privés, améliorant ainsi la diversification et positionnant le portefeuille pour qu'il gagne en résilience au fil du temps.

« Tout au long de l'année, nous avons gardé le cap sur ce qui compte le plus pour nos participants afin de renforcer les bases qui soutiennent un revenu de retraite sûr et fiable », souligne Simone Reitzes, directrice générale du Régime de retraite Medicus. « Cet engagement s'est traduit par de réelles avancées, qu'il s'agisse de faire progresser les démarches législatives visant à étendre le régime à de nouveaux territoires, d'obtenir de solides rendements de placement pour assurer sa pérennité à long terme ou encore d'améliorer l'expérience globale des participants. »

Conçu pour répondre aux besoins particuliers des médecins, le Régime de retraite Medicus repose sur une compréhension approfondie de leur réalité, notamment les pressions auxquelles ils font face, la complexité de leurs carrières et ce qui importe le plus pour planifier une retraite sûre. Cette connaissance se traduit par des résultats sur lesquels les participants peuvent compter à long terme. Reposant sur une gouvernance solide, le régime s'appuie sur l'apport des médecins pour rester en phase avec leur réalité.

« Medicus offre prévisibilité, discipline et une vision à long terme : voici ce qui compte vraiment pour un médecin qui réfléchit à sa sécurité financière future », affirme le Dr Christian Finley, vice-président du conseil d'administration du Régime de retraite Medicus.

Les augmentations liées à l'inflation contribuent à protéger le pouvoir d'achat des participants et à préserver la valeur à long terme de leur pension. Grâce à des périodes de garantie prolongées intégrées à chaque option, Medicus offre aussi une sécurité en veillant à protéger la santé financière des familles des participants.

« Nous sommes reconnaissants de la confiance que continue de nous accorder notre communauté de participants en pleine croissance », se réjouit Mme Reitzes. « Notre mission est simple : offrir aux médecins et à leur famille une sécurité financière à long terme et prévisible. »

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Consultez le rapport annuel ici.

À propos de Medicus

Le Régime de retraite Medicus (le « Régime » ou « Medicus ») est un régime de retraite multi-employeurs à prestations déterminées qui offre la tranquillité d'esprit financière grâce à une rente de retraite prévisible et garantie à vie. Conçu expressément pour les médecins, le Régime procure divers avantages : la possibilité d'exercer dans différentes provinces; un conseil d'administration constitué en partie de représentants des médecins; et une gestion spécialisée de placements institutionnels, rendue possible par la mise en commun des cotisations des participants et assortie d'occasions de placement uniques, d'un partage des risques et d'un horizon de placement à long terme. Medicus est un régime de retraite enregistré régi par la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) et la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Régime de retraite Medicus et les logos associés sont des marques déposées, utilisées sous licence. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.regimederetraitemedicus.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 30 avril 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

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