TORONTO, le 31 juill. 2025 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui que les régimes de retraite à cotisations déterminées (CD) canadiens peuvent désormais bénéficier du Fonds de placement d'actifs réels Manuvie par l'entremise de sa plateforme de retraite collective. L'ajout d'actifs réels peut accroître le potentiel de diversification d'un portefeuille, offrir une protection contre l'inflation et améliorer le rendement ajusté au risque. Cette solution constitue l'une des premières initiatives offrant une exposition diversifiée aux actifs réels sur le marché canadien des régimes CD.

« En intégrant les actifs réels aux stratégies de retraite courantes, Manuvie se positionne à l'avant-garde de la modernisation des régimes CD canadiens. Elle contribue à combler l'écart entre l'accès des investisseurs institutionnels et celui des épargnants, tout en offrant une valeur à long terme aux participants, aux promoteurs et aux conseillers », a déclaré Brett Marchand, chef, Produits et services d'épargne-retraite collective à Manuvie Canada. « Il s'agit d'une avancée majeure sur le marché canadien de l'épargne-retraite, reflètant les pratiques exemplaires observées dans les grands régimes à prestations déterminées, les fondations, ainsi que le fonds général de Manuvie. Elle est maintenant accessible dans une structure conçue pour les épargnants en milieu de travail au Canada. »

Cette nouvelle offre permet aux régimes CD d'accéder directement aux actifs réels, tels que l'immobilier, les terres agricoles, les infrastructures et le bois d'œuvre, viades portefeuilles de placements à classes d'actifs multiples, notamment les Fonds axés sur une date cible de Manuvie, les Fonds de retraite indiciels plus Manuvie et les Portefeuilles de répartition d'actifs Manuvie. Les promoteurs de régimes CD qui disposent de fonds axés sur une date cible ou de fonds équilibrés personnalisés auront également accès à cette solution.

Le Fonds de placements d'actifs réels Manuvie vise à générer des rendements réels à long terme pour les investisseurs, grâce à une exposition diversifiée à des placements dans des actifs réels, privés et liquides. Ce fonds combine l'expertise de l'équipe des Solutions multiactifs de Manuvie avec celle de l'équipe de Gestion de placements, Marchés privés de Manuvie. Eric Menzer, directeur général principal, chef des Services-conseils et gestionnaire principal de portefeuille, Gestion de placements Manuvie, est le principal responsable de la gestion du fonds, notamment des perspectives relatives aux catégories d'actifs et de la répartition globale de l'actif. L'équipe de Gestion de placements, Marchés privés de Manuvie est responsable de l'identification, de la sélection et de la cession d'actifs réels directs dans les secteurs du bois d'œuvre, de l'agriculture, des infrastructures et de l'immobilier.

« Les fonds axés sur une date cible dépendent fortement des actions et des obligations des marchés publiques. L'ajout d'actifs réels améliore le potentiel de diversification, renforce la protection contre l'inflation et peut accroître le rendement ajusté au risque de ces stratégies », a déclaré Michael Banfield, chef, Produits de placement, Produits et services d'épargne-retraite collective de Manuvie, Canada. « Ces caractéristiques peuvent contribuer à limiter la volatilité des cycles de marché et à améliorer les perspectives de retraite des Canadiens. »

