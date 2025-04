OAKVILLE, ON, le 14 avril 2025 /CNW/ - Gestion de patrimoine Manuvie, une société de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, a annoncé aujourd'hui le lancement du programme de comptes à gestion unifiée Apex. Cette solution de comptes gérés à honoraires forfaitaires simplifie la pratique des conseillers en placements par son approche fondée sur des modèles permettant la création de portefeuilles clients personnalisés. Gérés suivant une structure tarifaire unique, les comptes à gestion unifiée Apex regroupent plusieurs véhicules de placements en un seul compte, produisant un rendement pour tous les placements résumé dans un rapport complet.

« Nous sommes ravis d'offrir à nos conseillers en placements une solution qui leur permettra de consacrer plus de temps à l'amélioration de l'expérience globale de leurs clients, a déclaré Richard McIntyre, président et chef de la direction, Gestion de Patrimoine Manuvie. Par ce programme, nous affirmons notre engagement en faveur d'une transformation continue en offrant des solutions financières qui soutiennent les objectifs d'investissement à long terme des conseillers en placements et de leurs clients. »

Grâce aux comptes à gestion unifiée Apex de Gestion de patrimoine Manuvie, les conseillers en placements économiseront des centaines d'heures chaque année1 dans les tâches administratives. Le mode de gestion simplifié, fondé sur des modèles, permet aussi de créer des portefeuilles personnalisés pour les clients et de les adapter. Les opérations, le rééquilibrage, la gestion des liquidités et la perception des frais des comptes à gestion unifiée Apex sont pris en charge par le bureau des placements de Gestion de patrimoine Manuvie, L'équipe de gestionnaires de portefeuille du siège social de Gestion de patrimoine Manuvie, de sorte que les conseillers en placements consacrent plus de temps aux relations avec les clients et à d'autres activités professionnelles comme la planification financière.

Le programme de comptes à gestion unifiée Apex contribue à améliorer la simplicité et la constance du service à la clientèle. Les comptes à gestion unifiée Apex font appel à la technologie d'Envestnet et à sa plateforme de gestion qui permet aux conseillers d'accéder à des rapports robustes destinés aux clients, d'opérer une gestion efficace des flux de travail et d'effectuer des analyse complètes fondée sur des modèles afin d'améliorer l'efficacité de l'élaboration et de la gestion des portefeuilles. Les conseillers en placements peuvent créer leurs propres modèles de comptes à gestion unifiée ou choisir parmi la gamme croissante de comptes à gestion distincte et de portefeuilles modèles sélectionnés, y compris les portefeuilles modèles stratégiques de Gestion de patrimoine Manuvie. Le bureau des placements de Gestion de patrimoine Manuvie examine et approuve ensuite la répartition proposée des avoirs de tous les comptes clients.

Pour les clients, les comptes à gestion unifiée Apex présentent également une option de gestion des placements transparente. Les clients délèguent la gestion courante de leur compte à des gestionnaires de portefeuille inscrits qui ont accès à une large gamme de produits gérés, y compris des modèles de CGD, des FNB, des fonds communs de placement et des portefeuilles modèles. L'intégration des différents produits dans un compte unifié, ainsi que la possibilité d'opter pour des rapports de rendement complets, simplifie encore plus les tâches relatives aux placements. Les clients et leur conseiller en placements peuvent également choisir la fréquence de rééquilibrage des portefeuilles en fonction de leurs préférences.

Brittany Bascom, cheffe, Produits et plateforme pour Gestion de patrimoine Manuvie, ajoute : « Le programme de comptes à gestion unifiée Apex représente une amélioration importante de nos services, car il offre une expérience supérieure en matière de comptes gérés. Nous sommes ravis des gains d'efficacité et des améliorations que ce programme apporte aux conseillers en placements et aux clients. Nous continuons à gérer activement notre offre dans le but de proposer des placements et des solutions fondés sur la conviction au moyen d'enveloppes qui répondent aux besoins de sociétés de conseil en pleine croissance et d'apporter une valeur ajoutée à nos clients ».

Plus de renseignements sur le programme de comptes à gestion unifiée Apex ici.

1 Les conseillers consacrent généralement 39 % de leur temps à la gestion des placements et aux tâches administratives. Source : « Building Team-Based Approach to Investing ». Envestnet, publié le 13 novembre 2024, janvier 2024, envestnet.com/financial-intel/building-team-based-approach-investing.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie offre des services de placement et de planification de la retraite ainsi que des conseils financiers à 19 millions de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite dans le monde entier. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en leur donnant les moyens de bâtir un avenir meilleur. À titre de partenaire à l'écoute de nos clients et de gestionnaire responsable du capital des investisseurs, nous mettons à leur disposition notre savoir-faire en matière de gestion des risques et notre expertise approfondie des marchés publics et privés, en plus d'offrir des services complets au chapitre des régimes de retraite. Nous aspirons à ce que nos placements génèrent des retombées et des résultats optimaux tout en aidant les gens à épargner et à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

