TORONTO, le 4 mars 2025 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie (GP Manuvie), une société de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, a le plaisir d'annoncer son engagement pluriannuel envers Ownership Works, un organisme sans but lucratif dont le mandat est d'accroître la prospérité grâce à l'actionnariat des employés. Ce partenariat souligne l'engagement continu de Manuvie à favoriser la résilience financière et à s'attaquer aux inégalités financières et à la création de valeur grâce à ses priorités en matière d'investissement durable.

Ownership Works travaille en partenariat avec des entreprises et des investisseurs pour mettre en place de vastes programmes d'actionnariat d'employés pour créer une culture de copropriété offrant à tous les membres du personnel de bonnes possibilités de créer un patrimoine.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Ownership Works, car cet organisme a pour mandat de s'attaquer aux inégalités sociales en améliorant la résilience financière et les possibilités économiques, ce qui est totalement en phase avec le programme d'impact de Manuvie, a déclaré Anne Valentine Andrews, cheffe mondiale, Marchés privés, GP Manuvie. Nous tenons à soutenir Ownership Works dans sa volonté d'améliorer la rentabilité à long terme de sociétés ouvertes et fermées qui adoptent l'actionnariat des employés, offrant à ceux-ci la possibilité de se constituer un patrimoine au fil du temps, à l'instar des investisseurs. »

Dans le cadre de ce partenariat, l'équipe des placements privés de GP Manuvie s'efforcera d'intégrer les modèles d'actionnariat à sa méthode de placement, notamment en encourageant les commandités à adopter de tels modèles afin de mieux harmoniser les incitatifs et d'améliorer le rendement de l'entreprise. Scott Garfield, directeur général principal, Actions de sociétés fermées et titres de créance privés, GP Manuvie, se joindra également au conseil de direction des commanditaires d'Ownership Works.

« GP Manuvie est ravie de se joindre à Ownership Works pour avancer vers un avenir où l'actionnariat est un catalyseur de prospérité et de croissance économique, a déclaré M. Scott. Notre équipe est ravie des nombreuses façons qui lui sont offertes d'élargir la définition du succès grâce à cette collaboration et d'établir une nouvelle norme pour le secteur, selon laquelle les incitatifs sont conçus non seulement pour renforcer le rendement de l'entreprise, mais aussi pour assurer le succès à long terme de ses employés et de ses investisseurs. »

« Nous reconnaissons l'engagement de GP Manuvie à s'attaquer aux obstacles systémiques qui empêchent les gens d'avoir accès aux possibilités économiques, a déclaré Anna-Lisa Miller, directrice générale d'Ownership Works. Avec le soutien de partenaires comme GP Manuvie, nous faisons de l'actionnariat des employés la nouvelle norme dans le monde des affaires, ce qui permettra de créer des milieux de travail formidables et de générer des résultats financiers pour les entreprises, les investisseurs et les employés. »

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie offre des services de placement et de planification de la retraite ainsi que des conseils financiers à 19 millions de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite dans le monde entier. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en leur donnant les moyens de bâtir un avenir meilleur. À titre de partenaire à l'écoute de nos clients et de gestionnaire responsable du capital des investisseurs, nous mettons à leur disposition notre savoir-faire en matière de gestion des risques et notre expertise approfondie des marchés publics et privés, en plus d'offrir des services complets au chapitre des régimes de retraite. Nous aspirons à ce que nos placements génèrent des retombées et des résultats optimaux tout en aidant les gens à épargner et à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.manulifeim.com/fr.

Communications avec les médias :

Elizabeth Bartlett

[email protected]

SOURCE Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie