VANCOUVER, BC, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Au Canada, notre système de santé est une source de fierté nationale et un pilier de notre prospérité économique.

En mai dernier, le nouveau gouvernement a élargi le Régime canadien de soins dentaires (RCSD) à des millions de Canadiennes et de Canadiens nouvellement admissibles. Aujourd'hui, l'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé en Colombie-Britannique, que plus de 720 000 de personnes bénéficient maintenant d'une couverture sous le RCSD et peuvent recevoir les soins buccodentaires dont elles ont besoin.

Le RCSD rend la vie plus abordable au Canada en permettant aux personnes admissibles d'économiser en moyenne 800 $ par année sur leurs services de soins de santé. En Colombie-Britannique, plus de 430 000 personnes ont déjà reçu des soins de la part des fournisseurs participants.

Pour certains membres du RCSD, il s'agit de leur première consultation d'un fournisseur de soins buccodentaires depuis des décennies. Sans accès aux soins buccodentaires, de nombreuses personnes se présentent aux urgences pour des problèmes dentaires non urgents, qui peuvent être traités dans un cabinet dentaire. En 2022-2023, ces visites ont coûté plus de 31 millions de dollars au système de santé canadien (le coût pour le système de santé de la Colombie-Britannique s'élevait à 6,5 millions de dollars). En améliorant l'accès aux soins, le RCSD réduit la pression sur le système de santé du Canada.

Pour plus d'information, veuillez consulter le Canada.ca/dentaire.

Citation

« Le Régime canadien de soins dentaires a un impact profond sur la vie des Canadiennes et Canadiens - en améliorant la santé et l'abordabilité pour les membres admissibles. La forte participation au RCSD souligne le besoin de soins buccodentaires abordables à l'échelle du pays et le rôle important de tous les fournisseurs de soins buccodentaires afin d'améliorer la santé générale des Canadiennes et Canadiens. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Pendant des décennies, de nombreuses Canadiennes et de nombreux Canadiens n'ont pas pu se permettre les soins dentaires dont ils avaient besoin. Cela a eu une incidence sur leur alimentation et leur santé générale. Les liens entre la santé dentaire et la santé physique sont bien établis. Le Régime canadien de soins dentaires contribue à réduire les obstacles financiers et à offrir un accès abordable aux soins buccodentaires essentiels à des millions de Canadiennes et de Canadiens. La demande pour le RCSD a été remarquable et les nouvelles étapes annoncées aujourd'hui reflètent ce succès. »

L'honorable Hedy Fry

Députée de Vancouver-Centre

« Les soins dentaires ne devraient jamais être hors de portée. Grâce au Régime canadien de soins dentaires, des millions de Canadiennes et de Canadiens ont désormais accès aux traitements nécessaires pour conserver un sourire éclatant de santé. Ce programme contribue à bâtir un Canada plus sain et plus équitable, une personne à la fois. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur Canada.ca/dentaire et faites partie du nombre croissant de personnes qui, partout au Canada, bénéficient déjà de cette aide essentielle. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

Faits en bref

En mai 2025, le nouveau gouvernement a élargi l'admissibilité au RCSD aux Canadiennes et aux Canadiens âgés de 18 à 64 ans.

En conséquence, plus de 5,5 millions de personnes au Canada sont maintenant couvertes par le RCSD, et plus de 3 ont déjà reçu des soins buccodentaires.

Tous les Canadiens et Canadiennes admissibles peuvent maintenant présenter une demande pour le RCSD. Pour être admissibles, les demandeurs doivent :

ne pas avoir accès à une assurance dentaire;



avoir rempli leur déclaration de revenus individuelle de 2024 au Canada (et celle de leur épouse ou époux ou conjointe ou conjoint de fait, s'il y a lieu);



avoir un revenu familial net rajusté de moins de 90 000 $;



être un résident canadien aux fins de l'impôt.

Les membres du RCSD qui n'ont pas déjà un fournisseur de soins buccodentaires peuvent consulter l'Outil de recherche de fournisseur du RCSD de la Sun Life pour en trouver un dans leur communauté.

Près de la totalité des dentistes, denturologistes, hygiénistes dentaires et spécialistes dentaires actifs au Canada, y compris ceux des établissements d'enseignement, soignent des patients couverts par le RCSD.

Pour l'année de prestations actuelle (2025-2026), les membres du RCSD ont déjà économisé en moyenne près de 700 $ sur leurs soins buccodentaires reçus; pour l'année de prestations 2024-2025, les membres ont économisé en moyenne presque 900 $.

Les cinq principaux problèmes dentaires qui ont entraîné des visites aux urgences, mais qui auraient pu être traités dans un cabinet dentaire sont les suivants : les abcès, les maux de dents, les infections, les caries dentaires et d'autres lésions à l'intérieur de la bouche. Ces visites ont entraîné des coûts de plus de 31 millions pour le système de santé canadien en 2022-2023 (comprenant des coûts par province et territoire allant de 100 000 $ à 13,9 millions de dollars).

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]