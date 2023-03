Bibliothèque et Archives Canada s'apprête à publier les données historiques du recensement canadien de 1931.

GATINEAU, QC, le 14 mars 2023 /CNW/ - Après avoir séjourné 92 ans dans les chambres fortes, comme la loi l'exige, le recensement canadien de 1931 sera enfin rendu accessible au public. Réalisé pendant la Grande Dépression, à une époque où les immigrants étaient nombreux, il trace un portrait de la population du pays, qui comptait alors plus de 10 millions d'habitants.

À partir du 1er juin 2023, les Canadiens pourront consulter les images numérisées des réponses au recensement, classées par districts et sous-districts, à partir du site Web de Bibliothèque et Archives Canada (BAC). Par la suite, BAC collaborera avec Ancestry® et FamilySearch International pour créer une base de données interrogeable sophistiquée. Les Canadiens, et toute personne ayant des origines canadiennes, pourront ainsi faire des recherches sur leurs ancêtres.

C'est un véritable travail d'équipe pour optimiser l'accès au recensement canadien de 1931. BAC a numérisé les 234 687 pages du recensement. Ancestry utilisera ensuite sa technologie de pointe pour la reconnaissance de l'écriture manuscrite afin de créer un index à partir de toutes les images numérisées. Enfin, FamilySearch examinera les données générées par ordinateur afin que l'index soit plus complet et précis que jamais. Les images et les index seront interrogeables gratuitement avec Recherche dans les recensements, le nouveau guichet unique de Bibliothèque et Archives Canada pour consulter les recensements nationaux. Ils seront aussi accessibles sur les sites Ancestry.ca et FamilySearch.org.

Depuis plus de 20 ans, BAC travaille avec des organismes externes comme Ancestry et FamilySearch pour préserver et rendre accessibles ses documents historiques présentant un intérêt généalogique. Ce genre de collaboration public-privé permet aux meilleurs experts d'exploiter les technologies les plus perfectionnées. Le partenariat entourant le recensement de 1931 est essentiel pour répondre aux attentes du public, et pour faire en sorte que les données soient accessibles plus rapidement qu'avant.

La page Préparation du recensement de 1931 du site Web de BAC donne tous les détails sur la progression du projet.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures, et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, et sert de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

À propos d'Ancestry®

Ancestry®, leader mondial en généalogie, permet à ses usagers d'écrire de nouvelles pages de leur histoire. Grâce à sa collection inégalée comprenant plus de 40 milliards de documents, à ses plus de 3 millions d'abonnés et à son réseau croissant d'ADN rassemblant les profils génétiques de plus de 23 millions de personnes, les usagers peuvent mieux connaître leur histoire familiale. Depuis plus de 40 ans, Ancestry a établi des relations de confiance avec des millions de personnes qui ont choisi cette plateforme pour découvrir, préserver et transmettre des renseignements importants sur elles-mêmes et leurs familles.

À propos de FamilySearch

FamilySearch International est la plus grande organisation généalogique au monde. Cette organisation à but non lucratif est dirigée par des bénévoles et parrainée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Des millions de personnes utilisent ses documents généalogiques, ses ressources et ses services pour mieux connaître leur histoire familiale. Pour contribuer à cette grande quête, FamilySearch et ses prédécesseurs rassemblent, préservent et partagent des documents généalogiques dans le monde entier depuis plus de cent ans. Vous pouvez accéder gratuitement aux services et aux ressources de FamilySearch sur FamilySearch.org, sur les applications de FamilySearch, ou en vous rendant dans un des 5 000 centres d'histoire familiale répartis dans 129 pays (le principal étant la Bibliothèque d'histoire familiale de Salt Lake City, dans l'Utah).

Citations

« Bibliothèque et Archives Canada sait que ses usagers attendent impatiemment le recensement canadien de 1931. Nous sommes donc ravis d'annoncer qu'il sera mis à la disposition du public dans quelques mois à peine. Notre partenariat avec Ancestry et FamilySearch améliorera l'expérience de nos usagers qui voudront faire des recherches dans le recensement de 1931. C'est donc un élément important de notre travail visant à donner un accès en ligne fiable au patrimoine documentaire du Canada. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« Ancestry est ravie de collaborer avec Bibliothèque et Archives Canada et FamilySearch pour que le public et les générations futures puissent consulter les précieuses données numérisées du recensement canadien de 1931. Grâce à la publication de ce recensement, des millions de Canadiens de plus de 60 ans pourront trouver pour la première fois des données de recensement sur leurs parents. Pour la génération des 35 à 49 ans, ce sera l'occasion d'obtenir de l'information sur leurs grands-parents. Il s'agit d'un énorme progrès pour qui veut étudier son histoire familiale et connaître ses ancêtres. »

- Todd Godfrey, vice-président du contenu mondial chez Ancestry

« La publication du recensement canadien de 1931 est une nouvelle enthousiasmante pour FamilySearch. Nous sommes honorés de travailler avec Bibliothèque et Archives Canada et Ancestry pour que la base de données du recensement soit facilement interrogeable. Des personnes d'origine canadienne vivant dans le monde entier pourront enrichir leur arbre généalogique et faire des découvertes passionnantes sur elles-mêmes et leurs familles. »

- Stephen Valentine, vice-président principal, FamilySearch International.

Les faits en bref

Fait no 1 : Les recensements en ligne sont une source d'information très prisée des généalogistes et des historiens. De nombreuses personnes d'origine canadienne ont des ancêtres qui vivaient au pays en 1931. Trouver ces ancêtres dans un recensement peut mener à d'autres ancêtres ou à de nouveaux liens familiaux.

Fait no 2 : Le recensement canadien de 1931 comprend 234 687 pages portant sur 10 376 786 personnes.

Fait no 3 : Le recensement de 1931 comprend plus de 40 champs donnant des renseignements personnels. Certains se trouvaient déjà dans les recensements précédents, comme le nom de famille, le lien de parenté, l'âge, le sexe et l'origine raciale. Il y a aussi cinq nouvelles questions, portant notamment sur le chômage et sur la possession d'une radio.

Fait no 4 : Le recensement de 1931 est le septième recensement décennal (effectué tous les dix ans) depuis la Confédération canadienne, le 1er juillet 1867.

