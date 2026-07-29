Le Real Madrid C.F. et ELITE Solar annoncent un partenariat stratégique mondial

MADRID, Espagne, 29 juillet 2026 /CNW/ -- Le Real Madrid et ELITE Solar ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique mondial, réunissant l'une des institutions sportives les plus emblématiques au monde et un fabricant mondial de produits photovoltaïques de premier plan engagé dans la transition vers l'énergie propre.

Grâce à ce partenariat, ELITE Solar devient partenaire officiel et fournisseur officiel de panneaux solaires du Real Madrid, en s'associant à un club reconnu dans le monde entier pour sa recherche d'excellence, d'innovation et de leadership. Cette collaboration reflète les valeurs communes des deux organisations et leur engagement à avoir un impact positif durable sur les générations futures.

Dans le cadre de cet accord, ELITE Solar collaborera avec le Real Madrid pour promouvoir l'énergie solaire en misant sur la durabilité, l'innovation et une croissance responsable, grâce à une série d'initiatives mondiales conçues pour mobiliser les partisans, les clients, les employés et les collectivités partout dans le monde.

Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, a déclaré :

« Au Real Madrid, nous recherchons des partenaires qui partagent nos valeurs et notre vision de l'avenir. Nous sommes heureux d'accueillir ELITE Solar dans notre réseau mondial de partenaires. »

Alex Chen, directeur général d'ELITE Solar, a déclaré :

« Nous sommes honorés de nous associer au Real Madrid, l'une des organisations les plus respectées et les plus couronnées de succès au monde. Ce partenariat représente bien plus qu'une commandite ; il reflète notre quête commune d'excellence, notre impact mondial et notre création de valeur à long terme. Ensemble, nous sommes impatients d'inspirer les gens grâce à l'innovation, à la performance et à l'engagement envers un avenir plus durable. »

Fondée en 2005, ELITE Solar s'est imposée comme un fournisseur mondial de premier plan de solutions photovoltaïques, au service des marchés publics, commerciaux et industriels dans le monde entier. Grâce à une empreinte manufacturière internationale diversifiée et à une approche axée sur l'innovation technologique, l'atténuation des risques et l'orientation client, l'entreprise continue de soutenir la transition accélérée vers une énergie propre et fiable.

Ce partenariat mettra à profit la portée mondiale des deux organisations pour améliorer la visibilité de la marque, soutenir les initiatives de développement durable et créer des expériences significatives pour les parties prenantes dans les principaux marchés internationaux.

Le Real Madrid et ELITE Solar entament ce partenariat avec enthousiasme et confiance, unis par une vision commune du leadership, de l'innovation et de l'excellence.

À propos d'ELITE Solar :

Fondée en 2005, ELITE Solar est un fournisseur mondial de solutions solaires intelligentes à haut rendement pour les marchés des services publics, commerciaux et industriels (C&I) et de la production décentralisée (DG). Basée à Singapour et implantée en Californie, la société exploite des installations de fabrication intégrées en Égypte, en Indonésie, au Vietnam et bientôt aux États-Unis, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, des wafers aux modules. Le modèle verticalement intégré et la portée mondiale d'ELITE Solar soutiennent sa mission, qui est de favoriser la réussite de ses clients et d'accélérer la transition vers l'énergie propre. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.elite-solar.com

À propos du Real Madrid C.F. :

Le Real Madrid C.F. est une entité sportive avec 124 ans d'histoire. Le club a remporté le plus grand nombre de Coupes d'Europe de football (15) et de basketball (11). La FIFA lui a décerné le titre de meilleur club du vingtième siècle. Le Real Madrid compte des millions de partisans aux quatre coins du monde, avec plus de 660 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il est considéré comme la marque de football la plus forte au monde selon Brand Finance pour une quatrième année consécutive, et également comme le club de football générant les revenus les plus élevés au monde pour la saison 2024-2025 (Football Money League de Deloitte). Vous trouverez de plus amples renseignements sur le Real Madrid C.F. à l'adresse www.realmadrid.com, le site internet de club de football le plus visité pour la septième année consécutive.

SOURCE ELITE Solar