SINGAPOUR, 11 février 2026 /CNW/ - ELITE Solar, un fabricant mondial d'équipements d'énergie solaire, a annoncé avoir obtenu la médaille d'or EcoVadis, ce qui place la société parmi les 5 % des organisations les plus performantes du monde évaluées par EcoVadis en ce qui concerne la durabilité et la responsabilité d'entreprise.

EcoVadis est l'une des plateformes d'évaluation des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) les plus largement reconnues au niveau mondial. Elle est très utilisée dans les chaînes logistiques mondiales pour évaluer les entreprises dans les domaines de la gérance environnementale, des pratiques liées au travail et aux droits de l'homme, de l'éthique et de l'approvisionnement responsable. La médaille d'or salue la solidité, la cohérence et l'efficacité des systèmes de gestion et des pratiques opérationnelles d'ELITE Solar dans ces domaines clés.

« Chez ELITE Solar, le développement durable fait partie intégrante de notre mode de fonctionnement. Il ne s'agit pas d'une certification ponctuelle ou d'une initiative isolée », a déclaré Arndt E. Lutz, chef de la direction d'ELITE Solar. « Dans l'ensemble des processus et activités de fabrication, de gestion de la main-d'œuvre, de gouvernance et de collaboration avec les fournisseurs, nous nous concentrons sur la mise en place d'opérations transparentes, résilientes et responsables, tandis que nous continuons d'accroître notre présence mondiale. »

Pour les clients et partenaires en Amérique du Nord et sur d'autres marchés internationaux, les performances ESG sont de plus en plus liées à la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement, à la gestion des risques et à la création de valeur à long terme. Cette reconnaissance renforce l'ambition d'ELITE Solar : être pour les clients du monde entier un partenaire de fabrication fiable, conforme, prêt pour l'avenir.

ELITE Solar considère sa médaille d'or EcoVadis non pas comme une ligne d'arrivée, mais comme une référence au service de l'amélioration continue. L'entreprise continuera d'investir dans des pratiques durables qui favorisent la transition énergétique mondiale tout en assurant la réussite à long terme de ses clients et partenaires.

À propos d'ELITE Solar

Fondée en 2005, la société ELITE Solar est un fournisseur mondial de solutions solaires intelligentes à haut rendement destinées aux marchés commerciaux et industriels (C & I), résidentiels et des services d'utilité publique. Basée à Singapour et implantée aux États-Unis, en Californie, la société exploite des installations de fabrication intégrées au Vietnam, en Indonésie et en Égypte, qui couvrent toute la chaîne de valeur, des plaquettes aux modules. Le modèle intégré verticalement et le rayonnement mondial d'ELITE Solar en soutiennent la mission : alimenter le succès de ses clients et accélérer la transition vers l'énergie propre. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.elite-solar.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2902139/ELITE_Solar.jpg

SOURCE ELITE Solar

PERSONNE-RESSOURCE : Rory Wang, [email protected]