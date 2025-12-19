SINGAPOUR, 19 décembre 2025 /CNW/ - Wood Mackenzie, chef de file mondial de la recherche et des services-conseils en énergie, a récemment publié son classement mondial des fabricants de modules solaires pour le 1er semestre 2025. ELITE Solar s'est une fois de plus taillé une place dans ce prestigieux classement mondial, se classant au huitième rang mondial au premier semestre 2025, réaffirmant ainsi sa compétitivité globale reconnue par une autorité internationale.

Le classement mondial des fabricants de modules solaires de Wood Mackenzie est largement considéré comme l'un des systèmes d'évaluation les plus rigoureux et les plus transparents du secteur. Il évalue les principaux fabricants mondiaux selon plusieurs critères stratégiques, y compris l'utilisation des capacités, la maturité technologique, les performances en matière d'ESG et de responsabilité sociale d'entreprise, la santé financière, la résilience de la chaîne d'approvisionnement, l'intégration verticale, les capacités de R&D et l'expérience dans la fabrication de modules. À ce titre, il constitue une référence importante suivie de près par l'industrie photovoltaïque mondiale.

Le rapport souligne qu'en raison de l'intensification de la concurrence dans le secteur mondial de la fabrication photovoltaïque, les entreprises en mesure de maintenir des classements stables démontrent généralement de solides capacités pour desservir les marchés haut de gamme comme grand public, possèdent des systèmes de prestation mondiaux fiables et font preuve d'une force opérationnelle durable à long terme. Le retour d'ELITE Solar au 8e rang du classement souligne l'évolution continue de l'entreprise en matière d'empreinte manufacturière mondiale, de qualité des produits et d'excellence opérationnelle globale.

Au cours des dernières années, ELITE Solar n'a cessé d'accroître sa présence mondiale dans la fabrication et la chaîne d'approvisionnement, établissant des installations de production intégrées de plaquettes, de cellules et de modules au Vietnam, en Indonésie et en Égypte. Ce réseau de capacités flexible à l'étranger permet à l'entreprise d'offrir des produits stables et conformes sur des marchés clés en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique. Parallèlement, ELITE Solar continue d'accroître ses investissements dans les technologies de cellules et de modules à haut rendement, améliorant la performance et la fiabilité des produits, tout en faisant progresser activement les initiatives ESG afin de renforcer les pratiques de fabrication écologiques et la responsabilité sociale.

À l'avenir, ELITE Solar continuera à maintenir sa philosophie de développement « Built on Quality. Driven by Excellence. » (Fondé sur la qualité, motivé par l'excellence) Guidée par les besoins des clients et l'évolution de la dynamique du marché mondial, l'entreprise demeure déterminée à renforcer ses capacités technologiques, à améliorer la performance de ses prestations, à poursuivre une croissance constante et à long terme tout en offrant des services à ses clients partout dans le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2849448/20251218WoodMac_Ranked_8_Option3.jpg

