SUEZ, Égypte, le 24 janv. 2026 /CNW/ - ELITE Solar, un chef de file mondial de la fabrication solaire intégrée, a annoncé aujourd'hui la mise en service de son nouveau site de fabrication photovoltaïques de 5 GW dans la zone économique du canal de Suez en Égypte, marquant une étape importante de la stratégie d'expansion mondiale de l'entreprise.

Le site comprend 2 GW de capacité de cellules solaires à haut rendement et 3 GW de production de modules solaires, créant ainsi une plateforme de fabrication entièrement intégrée conçue pour servir des clients commerciaux, industriels et d'entreprises du monde entier.

Le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly, a assisté à la cérémonie officielle de mise en service au début du mois, soulignant l'importance du projet pour les objectifs de l'Égypte en matière d'énergie renouvelable et de développement industriel. Le nouveau site soutient le développement de la main-d'œuvre locale tout en renforçant le rôle de la région dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en énergie propre.

Le 23 janvier, ELITE Solar a accueilli des clients régionaux, des fournisseurs stratégiques et des partenaires de l'industrie sur le site pour leur offrir un aperçu direct des chaînes de production de cellules solaires de type N et de modules de l'installation. La visite comprenait des discussions sur la coordination de la chaîne d'approvisionnement, la planification de la production, l'approvisionnement local et la collaboration à long terme, soulignant l'accent d'ELITE Solar sur la fiabilité opérationnelle et la fabrication évolutive.

« Cette installation renforce notre présence industrielle mondiale tout en renforçant notre engagement envers un approvisionnement solaire fiable et commercialisable », a déclaré Arndt E. Lutz, PDG d'ELITE Solar USA. « En combinant une technologie de pointe de type N à une production intégrée et une exécution disciplinée, nous sommes en mesure de soutenir nos clients avec une qualité constante et une fiabilité à long terme dans de nombreux marchés. »

L'usine d'Ain Sokhna est un élément essentiel de la stratégie de croissance internationale d'ELITE Solar, associant un leadership technologique centralisé et des normes mondiales à une fabrication localisée dans des régions stratégiques. Cette approche permet à l'entreprise de répondre efficacement à la demande des clients au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord (MENA).

Grâce à ses capacités de fabrication accrues, ELITE Solar continue de renforcer sa position de partenaire mondial de confiance pour le déploiement d'énergies renouvelables à grande échelle.

À propos d'ELITE Solar

Fondée en 2005, ELITE Solar est un fournisseur mondial de solutions solaires intelligentes à haut rendement pour les marchés des services publics, commerciaux, industriels (C&I) et résidentiels. Basée à Singapour et implantée aux États-Unis en Californie, la société exploite des installations de fabrication intégrées au Vietnam, en Indonésie et en Égypte, couvrant toute la chaîne de valeur, des plaquettes aux modules. Le modèle intégré verticalement et la portée mondiale d'ELITE Solar soutiennent sa mission visant à favoriser le succès client et accélérer la transition vers une énergie propre. Pour en savoir plus, visitez www.elite-solar.com

