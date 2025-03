Le RDÉE Canada rejoint l'Alliance des Patronats Francophones pour renforcer la coopération économique francophone

MONTRÉAL, le 17 mars 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et l'Alliance des Patronats Francophones (APF) sont fiers d'annoncer l'adhésion du Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada (RDÉE Canada) à l'APF, renforçant ainsi les liens économiques entre les communautés francophones à travers le monde.

L'adhésion du RDÉE Canada à l'Alliance des patronats francophones représente un atout majeur pour le développement économique de la francophonie. En intégrant ce réseau dédié à la croissance des entreprises et des communautés francophones et acadienne en situation minoritaire au Canada, l'Alliance élargit son champ d'action et renforce les liens économiques entre les différentes régions francophones. Cette collaboration facilitera le partage d'expertise, la mise en place de partenariats stratégiques et l'émergence de projets porteurs pour les entreprises, contribuant ainsi à une francophonie économique plus dynamique et compétitive à l'échelle internationale.

« Dans un contexte où les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis connaissent des défis et des transformations, il est plus que jamais essentiel de renforcer nos liens économiques à l'échelle internationale. L'intégration du RDÉE Canada à l'Alliance des Patronats Francophones témoigne de notre volonté de diversifier nos partenariats et de miser sur la francophonie économique comme levier de croissance. En unissant nos forces, nous offrons à nos entreprises et à nos communautés de nouvelles avenues pour prospérer et renforcer la présence canadienne sur la scène économique mondiale ».

Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ ainsi que vice-président et trésorier de l'APF

« L'adhésion du RDÉE Canada à l'Alliance des Patronats Francophones est un choix stratégique qui s'inscrit dans notre engagement à renforcer le développement économique des communautés francophones et acadienne du pays. Cette alliance nous permettra non seulement de partager notre expertise et de créer des synergies avec d'autres acteurs économiques francophones, mais aussi d'ouvrir de nouvelles avenues commerciales pour notre réseau. En rejoignant l'Alliance des Patronats Francophones, nous contribuons activement à une francophonie économique plus forte, innovante et interconnectée »

Yan Plante, président-directeur général du RDÉE Canada

« L'arrivée du RDÉE Canada au sein de notre Alliance enrichit notre réseau et renforce notre capacité à promouvoir une francophonie économique dynamique et innovante. Ensemble, nous pourrons développer des synergies profitables à tous nos membres. »

Geoffroy Roux de Bézieux, président de l'APF

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

