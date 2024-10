25 ans d'accompagnement des familles durant la période périnatale

QUÉBEC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ) a célébré hier son 25e anniversaire avec la tenue d'un cocktail-conférence à Québec. Lors de l'événement, la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, a remis un certificat honorifique au RCRPQ en reconnaissance de ses 25 ans d'engagement auprès des familles québécoises. Les élus Désirée McGraw et Joël Arseneau étaient également présents pour souligner ce moment marquant.

Lors de la soirée, les invités ont pu écouter les témoignages inspirants de Marianne St-Gelais et de John Parisella, deux personnalités québécoises bien connues. Ils ont insisté sur l'importance de favoriser l'accès à des ressources comme les CRP pour les parents et d'assurer la pérennité de leurs services.

Un quart de siècle au service des familles de nouveau-nés

Fondé en 1999, le RCRPQ mobilise, soutient et porte la voix des Centres de ressources périnatales (CRP) répartis à la grandeur du Québec.

« En 25 ans, le modèle québécois et les besoins des familles ont beaucoup évolué, mais la périnatalité reste un moment charnière dans la vie des parents. Ces derniers ont besoin d'être soutenus et accompagnés dans leur rôle pour favoriser leur bien-être et celui de leur enfant, et c'est précisément ce que font les CRP au quotidien » a déclaré Marie-Claude Dufour, directrice générale du RCRPQ.

Vers l'avenir : consolidation et expansion

Nathalie Bélanger, présidente du RCRPQ, a réaffirmé les ambitions de l'organisation pour les années à venir : « La croissance et l'évolution du Réseau sont impressionnantes, mais notre objectif est encore plus ambitieux. Nous souhaitons que chaque famille qui attend un enfant puisse avoir accès aux services d'un CRP près de chez elle. Pour cela, nous devons continuer d'être bien organisés. Le RCRPQ continuera de jouer un rôle clé dans l'accès à ces services. Je suis convaincue que les 25 prochaines années seront tout aussi prometteuses. Ensemble, nous irons encore plus loin pour le bien-être des familles du Québec. »

À propos des Centres de ressources périnatales (CRP)

Les CRP sont des organismes communautaires spécialisés en périnatalité. Ils accompagnent les futurs et nouveaux parents durant la grossesse et les deux premières années de vie de leur enfant. Leurs services incluent des relevailles (soutien à domicile), des rencontres prénatales, du soutien en allaitement, des ateliers d'éveil et de stimulation pour bébé, ainsi que des groupes de soutien, notamment en cas de deuil périnatal ou de post-partum difficile.

Pour en savoir plus et trouver un CRP près de chez vous : www.rcrpq.com

