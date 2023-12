Le RCRPQ salue l'investissement de 5 millions $ pour prendre soin de la santé mentale des nouveaux parents

LÉVIS, QC, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ) a pris connaissance de l'annonce effectuée le 20 décembre par le ministre responsable des Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, concernant l'investissement de 5 millions de dollars pour prendre soin de la santé mentale des nouveaux parents. Le RCRPQ accueille favorablement cette annonce.

« Comme plusieurs, nous attendions avec impatience les détails de cet investissement annoncé lors du dépôt du budget en mars dernier. À ce moment, nous avions émis la préoccupation que les sommes prévues doivent servir à renforcer des initiatives existantes, qui ont fait leurs preuves, de manière à répondre rapidement et efficacement aux besoins des parents. À première vue, le financement annoncé par le gouvernement semble aller dans ce sens. Nous avons hâte de connaître plus en détail la façon dont le tout se déploiera sur le terrain. Nous poursuivons notre collaboration avec les différentes instances gouvernementales », soutient madame Marie-Claude Dufour, directrice générale du RCRPQ.

À propos des Centres de ressources périnatales (CRP)

Présents à la grandeur du Québec, les CRP sont des organismes communautaires qui accompagnent les futurs et nouveaux parents durant cette période de grande vulnérabilité qu'est la période périnatale. Ancrés dans leur communauté et agissant en complémentarité avec le réseau de la santé et des services sociaux, ils proposent un ensemble d'activités et de services qui permettent de pallier les difficultés rencontrées par les parents de nouveau-nés. Leur offre peut comprendre des rencontres prénatales et postnatales, des services de relevailles, du soutien en allaitement, des activités parents-enfants, des activités de remise en forme, des groupes de soutien relatifs à la santé mentale et au deuil périnatal, etc.

Pour trouver un CRP : www.rcrpq.com/les-crp/#trouver-crp.

À propos du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ)

Le RCRPQ est le seul réseau national dédié à la périnatalité. Il regroupe à l'heure actuelle 28 Centres de ressources périnatales (CRP), répartis dans 16 régions du Québec, qui desservent annuellement plus de 13 000 familles. Pour en savoir plus : www.rcrpq.com.

SOURCE Réseau des centres de ressources périnatales du Québec

Renseignements: Source : Stéphanie Émond, Responsable des communications / RCRPQ, 418 336-3316 poste 203, [email protected]