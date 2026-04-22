LONGUEUIL, QC, le 22 avril 2026 /CNW/ - Dans le cadre de la 14e Journée des locataires, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) organise une grande manifestation nationale à Longueuil le vendredi 24 avril sous le thème Locataires et fièr•es de l'être.

La crise du logement a notamment pour effet de pousser les locataires en périphérie des centres-villes. Dans ces circonstances, l'agglomération de Longueuil est l'un des nombreux témoins de ce phénomène. Pour cette raison, des locataires des quatre coins du Québec s'y réuniront pour dénoncer les conséquences de ce marché locatif déséquilibré et participer à une manifestation festive.

Quoi : Manifestation pour la 14e journée des locataires (événement Facebook: https://www.facebook.com/share/1CfJw2piYA/)

Date : Vendredi, 24 avril 2026

Lieu :

13:30 - Parc Catherine-Primot, Longueuil

Musique, jeux, prises de parole et départ de la manifestation

Lieu de départ : Parc Catherine-Primot, Longueuil (195 rue de Châteauguay, J4H 2K8)

Lieu d'arrivée : Parc de Normandie, Longueuil (150 rue Saint-Laurent E, J4H 1L2)

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Benoît Rullier, coordonnateur, (514) 781-2220; Steve Baird (anglais), organisateur communautaire, (514) 781-2220