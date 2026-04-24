LONGUEUIL, QC, le 24 avril 2026 /CNW/ - Des centaines de locataires, de travailleur•euses et d'allié•es de partout au Québec ont occupé les rues de Longueuil à l'occasion de la 14e Journée des locataires organisée par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), sous le thème Locataires et fièr•es de l'être.

Dans un contexte où la crise du logement continue de s'aggraver, cette mobilisation visait à dénoncer un marché locatif profondément déséquilibré, dont les conséquences se font sentir partout au Québec avec un appauvrissement des locataires.

Ceux-ci éprouvent de grandes difficultés à trouver un logement adapté à leur budget, une situation qui, depuis des années, n'est plus associée au centre-ville de Montréal, mais au Québec en entier. À Longueuil comme ailleurs, construire davantage ne suffit pas si les logements demeurent hors de portée. Sans mesures pour assurer leur accessibilité et leur qualité, ces nouveaux projets ne répondent pas aux besoins réels. C'est entre autres dans ce contexte que des locataires venant de différentes régions du Québec se sont réuni•es pour faire entendre leur voix.

Malgré la gravité de la situation, la manifestation s'est voulue résolument festive. Cette approche repose sur une conviction profonde : être locataire n'est pas une simple étape transitoire en attendant l'accès à la propriété. Pour une grande partie de la population, il s'agit d'une réalité durable, d'un mode de vie pleinement légitime, qui mérite d'être reconnu avec fierté et célébré.

Le Regroupement coordonne désormais avec le FRAPRU une Coalition contre le logement cher (la COLOC). Cette coalition, qui mobilise déjà près de 30 organisations nationales et locales de tous horizons, a choisi de soutenir cette journée des locataires comme un symbole et un message fort à la population et aux politiciens. Plusieurs de ces organisations étaient d'ailleurs présentes à nos côtés aujourd'hui pour revendiquer des mesures concrètes pour que la vie des locataires soit enfin placée au cœur des priorités gouvernementales.

En effet, alors que le gouvernement de la CAQ approche de la fin de son deuxième mandat, le RCLALQ ne peut que constater la catastrophe découlant de ses actions en matière d'habitation. À l'aube des élections, le Regroupement et ses allié•es souhaitent lancer un message clair, non seulement à la CAQ, mais à tous les partis politiques qui prétendent pouvoir résoudre la crise : cessez de faire des promesses électorales sur le dos des locataires alors que vous refusez systématiquement d'agir en leur faveur.

Le regroupement a profité de l'occasion pour interpeller directement la nouvelle ministre de l'Habitation, Karine Boivin Roy, en réitérant les revendications urgentes qu'il porte avec la COLOC :

La mise en œuvre de véritables mesures de contrôle des loyers au Québec ;

Le développement massif de logements sociaux ;

La reconnaissance du droit au logement dans la Charte des droits et libertés du Québec.

À propos du RCLALQ

Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) représente plus d'une soixantaine d'organismes de défense des droits des locataires répartis sur le territoire québécois. Il œuvre depuis plus de 45 ans à la défense et à la promotion du droit au logement, en revendiquant des mesures de contrôle du marché, ainsi qu'un plus grand accès à la justice pour les locataires.

À propos de la COLOC

La Coalition contre le logement cher (COLOC) regroupe des organisations sociales nationales, régionales et locales unies pour défendre le droit au logement. Lancée à l'initiative du FRAPRU et du RCLALQ, elle revendique des mesures structurantes, dont le contrôle des loyers et le développement massif de logements sociaux. Elle agit pour contrer l'appauvrissement des locataires et promouvoir des solutions durables. Elle vise à construire un rapport de force afin d'imposer des changements concrets aux gouvernements.

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Contacts médias : FR : Benoît Rullier, coordonnateur | RCLALQ, ENG : Steve Baird, organisateur communautaire | RCLALQ, Tél. : (514) 781-2220