Le RCJEQ présente son 22e Congrès

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Plus de 300 intervenantes et intervenants provenant de l'ensemble du Québec sont réunis à Trois-Rivières aujourd'hui et demain dans le cadre du 22e Congrès du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ). De nombreuses conférences, formations et activités d'échanges rythment ces deux journées ayant pour objectif de fournir les meilleures pratiques aux participants afin d'accompagner tous les jeunes dans leur plein potentiel.

Cette 22e édition est notamment marquée par la présence à l'activité d'ouverture de Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui a tenu à rappeler le travail formidable qu'effectue les carrefours jeunesse-emploi (CJE) pour les jeunes du Québec. Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, a également fait une intervention vidéo pour réaffirmer son soutien à tous les intervenantes et intervenants qui œuvrent auprès des jeunes du Québec.

« Le 22e Congrès du RCJEQ est un événement important regroupant plus de 300 intervenantes et intervenants qui œuvrent au quotidien au sein des CJE à accompagner tous les jeunes qui en ressentent le besoin. La présence de monsieur Boulet démontre tout l'intérêt que porte le gouvernement du Québec aux jeunes du Québec. Cette présence représente à nos yeux un geste tangible de reconnaissance et d'encouragement pour le travail de l'ensemble des acteurs des CJE qui s'engage au quotidien pour le développement du plein potentiel des jeunes. » a déclaré le président du RCJEQ, monsieur Serge Duclos.

« Notre Congrès annuel est un évènement incontournable. Il permet aux personnes impliquées au sein de nos CJE membres d'échanger et de se former dans une volonté de consolider et développer leur expertise d'intervention afin d'offrir constamment les meilleurs outils aux jeunes. », a indiqué le directeur général du RCJEQ, monsieur Alexandre Soulières.

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)

Le RCJEQ regroupe, soutient et représente les carrefours jeunesse-emploi afin de développer, promouvoir et défendre, avec ses membres, des orientations adaptées aux besoins issus des communautés locales, en vue de favoriser l'autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 16 à 35 ans. Le Secrétariat à la jeunesse, en collaboration avec le RCJEQ, assure la coordination, le déploiement et l'amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l'ensemble des CJE.

Site internet : http://www.rcjeq.org

À propos des carrefours jeunesse-emploi (CJE)

Les CJE sont des organismes communautaires ayant pour mandat d'accompagner et de guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches d'insertion sociale et économique, en les aidant dans leur cheminement vers l'emploi, vers un retour aux études ou dans le démarrage d'une petite entreprise. Les services et activités des CJE visent l'amélioration des conditions de vie générales des jeunes.

