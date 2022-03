Le RCJEQ consulte les jeunes sur le Québec de demain - Deuxième édition de la consultation nationale Ma voix compte

MONTRÉAL, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) lance aujourd'hui la deuxième édition de sa vaste campagne de consultation nationale Ma voix compte , dont l'objectif est de prendre le pouls des jeunes du Québec sur leurs enjeux et priorités en matière de développement durable. Lancée pour la première fois en 2018, l'initiative offre l'opportunité aux jeunes de s'exprimer et de proposer des solutions concrètes sur les enjeux politiques du futur de la province. Cette année, les propositions et idées développées seront directement en lien avec les 17 objectifs de développement durable de l'ONU (ODD).

Les jeunes de 15 à 35 ans peuvent participer dès aujourd'hui, et ce, jusqu'au 8 mai en participant à une consultation en ligne ou organisée dans l'un des 111 CJE du Québec. Les résultats de cette consultation seront dévoilés en juin au grand public ainsi que directement aux décideurs du Québec.

« Notre volonté est de rassembler autour de ces objectifs de développement durable de l'ONU une force collective tournée vers l'action », explique Rudy Humbert, directeur général du RCJEQ. « La participation active des jeunes est au cœur du développement économique, social et politique, nous souhaitons que chaque jeune puisse s'épanouir, proposer des idées, les mettre en œuvre et ainsi contribuer au mieux-être de la société. En ce sens, ces objectifs représentent un programme porteur de changement, axé sur l'être humain, et fondé sur les principes de transparence et d'inclusion. »

« Ma voix compte agit également comme porte-voix des idées et solutions émises. En effet, l'initiative donne la possibilité aux jeunes d'énoncer leurs inquiétudes, leurs idées, leurs recommandations et d'être entendus par par les décideurs et les leaders du Québec, notamment les élu.e.s, les candidat.e.s, les chercheur.e.s et les acteurs.trices qui oeuvrent auprès des jeunes de la province », conclut-il.

Au coeur du changement

Lancée pour la première fois en 2018, l'initiative Ma voix compte est une occasion pour la jeunesse de s'exprimer et de proposer des solutions concrètes sur les enjeux du futur. Lors de la première édition, les Carrefours jeunesse-emploi et leurs partenaires ont consulté plus de 5 000 jeunes de leur territoire parallèlement à une large consultation populaire.

Lors de ce grand dialogue national, les jeunes ont partagé leurs inquiétudes vis-à-vis de la montée de l'individualisme et de leur sentiment d'impuissance, en plus d'affirmer leur volonté d'agir collectivement. Au final, dix propositions reflétant les enjeux prioritaires, mais également les solutions imaginées pour y répondre et bâtir le Québec de demain ont été dressées.

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) regroupe 88 CJE issus de toutes les régions du Québec et a pour ambition que le Québec soit une référence dans le soutien continu de ses jeunes. Depuis maintenant 25 ans, le RCJEQ, véritable créateur d'innovations sociales, travaille au développement des CJE et au renforcement de leur collaboration afin de favoriser l'autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 15 à 35 ans. Il représente, promeut et défend les CJE auprès des institutions publiques et politiques. Le RCJEQ, en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse, assure la coordination et l'amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l'ensemble des CJE. www.rcjeq.org

À propos des carrefours jeunesse-emploi

Les carrefours jeunesse-emploi (CJE) ce sont 111 organismes communautaires répartis dans les 17 régions du Québec. Ce sont plus de 1500 intervenants qui sont dédiés aux jeunes. Les CJE font une différence dans la vie de près de 80 000 jeunes chaque année. Ils offrent un accompagnement dans les démarches d'insertion sociale, une aide dans le cheminement vers l'emploi, vers un retour aux études ou dans le développement de projet pour la communauté. Les services et activités des CJE visent l'amélioration des conditions de vie générales des jeunes. www.trouvetoncje.com

