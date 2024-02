Une étude récente révèle que plus de 80 % des Canadiens s'inquiètent que l'augmentation des vols de voitures augmente la criminalité dans leur communauté

TORONTO, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Équité Association a publié son Rapport sur les tendances de 2023 en matière de vol d'automobiles, qui démontre que la crise nationale du vol d'automobiles persiste, après avoir connu un niveau élevé sans précédent en 2022. Vous trouverez le rapport intégral ici.

Au Canada, un véhicule est volé toutes les 5 minutes.

Entre 2021 et 2023, les tendances au chapitre du vol d'automobiles se traduisent par une forte augmentation en Ontario (hausse de 48,2 %), au Québec (hausse de 57,9 %), au Canada atlantique (hausse de 34 %) et dans l'Ouest du Canada (hausse de 5,5 %).

« Ces tendances démontrent que la crise nationale en matière de vol d'automobiles persiste », a déclaré Terri O'Brien, présidente et chef de la direction d'Équité Association. « Les Canadiens se sentent vulnérables et la majorité parmi nous sommes inquiets de la sécurité personnelle et de la sécurité de nos communautés. Les criminels deviennent de plus en plus audacieux et ont de plus en plus recours à la violence, comme en témoigne l'augmentation importante du nombre de détournements de véhicules et de vols interrompus par les propriétaires. »

Le vol d'automobiles au Canada continue d'être perçu comme une occasion comportant un risque élevé, mais une entreprise lucrative pour les criminels, même si les véhicules sont destinés à l'exportation ou à la revente en sol canadien. Les marges bénéficiaires illégales sont très élevées et le risque de poursuite juridique est considérablement faible. Toutefois, on a assisté dernièrement à une initiative concertée pour modifier cet environnement.

« Ces dernières semaines, il y a eu un véritable momentum dans la lutte contre le vol d'automobiles, en raison d'un niveau sans précédent de collaboration entre l'industrie de l'assurance, les forces de l'ordre, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), tous les ordres de gouvernement et Équité Association », a déclaré Mme O'Brien. « L'annonce récente du gouvernement fédéral d'accorder 121 millions $ pour lutter contre le vol d'automobiles en Ontario est un important pas en avant; et le Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules qui aura lieu prochainement est un parfait exemple de ce qui peut être accompli grâce à ce genre d'initiative coordonnée. »

Équité Association est heureuse d'offrir une présentation au Sommet pour soutenir les initiatives coordonnées de tous les intervenants et avoir un impact significatif sur la crise du vol d'automobiles au Canada.

