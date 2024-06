SHENZHEN, Chine, 7 juin 2024 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur mondial de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a récemment publié son Rapport sur le développement durable 2023, détaillant ses stratégies, les mesures et les progrès en matière d'innovations écologiques, de contributions sociales et de gouvernance d'entreprise. En tant que moteur de l'économie numérique, ZTE publie des rapports sur le développement durable depuis 16 années consécutives, soulignant son engagement inébranlable envers des activités durables.

Xu Ziyang, chef de la direction de ZTE, a déclaré dans le rapport : « Nous maintenons une philosophie axée sur l'humain et la technologie pour le bien, et nous explorons constamment de nouveaux domaines, applications et valeurs de transformation numérique et intelligente. En collaboration avec des clients, des partenaires, des investisseurs et des personnes de tous les milieux à l'échelle mondiale, nous bâtirons un écosystème numérique et intelligent, en déployant des efforts et en contribuant à la promotion de la révolution industrielle, à l'accélération du développement social et à l'amélioration du bien-être de toute l'humanité ».

Les progrès et les réalisations de ZTE en matière de développement durable en 2023 comprennent :

Innovations écologiques

Nommée dans la liste A du CDP, le plus haut niveau de reconnaissance de la transparence et des performances environnementales des entreprises.

Les objectifs de réduction des émissions de GES à court et à long terme ont été approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Diminution de 9,7 % sur 12 mois des émissions absolues de GES (portées 1, 2 et 3) dans l'ensemble de la chaîne de valeur.

Diminution de 14,58 % de l'intensité physique des émissions de GES sur 12 mois pendant les phases d'utilisation et d'entretien des produits de télécommunications vendus par l'entreprise.

Croissance de plus de 700 % sur 12 mois de la capacité installée de production d'énergie photovoltaïque.

Plus de 150 fournisseurs ont fait l'objet d'une vérification de réduction des émissions de carbone.

Réduction de 3,26 % de l'intensité des émissions de carbone grâce à la logistique verte.

Évaluation de l'empreinte carbone pour 101 produits, englobant toutes les catégories de produits.

Cotisations sociales

Reconnue comme l'un des premiers champions P2C par l'Union internationale des télécommunications (UIT), s'engageant à construire chaque année des infrastructures TIC pour les pays les moins avancés (PMA), les pays en développement sans littoral (PDSL) et les petits États insulaires en développement (PEID) d'ici à 2025 et à consacrer 50 000 heures de cours sur les TIC dans le monde au profit de la main-d'œuvre locale dans le besoin, afin de favoriser une connectivité significative à l'échelle mondiale.

Le nombre moyen d'heures de formation par employé a atteint 144,7.

Les employés bénévoles inscrits ont atteint 10 754, pour un total de 29 024 heures de bénévolat.

Gouvernance d'entreprise

Réussite de l'audit de recertification du système de gestion anticorruption et maintien de la certification ISO 37001 du système de gestion anticorruption.

Tenue de 214 exercices conjoints de PCA dans des domaines à risque élevé.

Le Centre mondial de certification et d'essai de ZTE a effectué 1 372 tests de sécurité tout au long de l'année avec un taux de réussite de 100 %.

Distinctions et récompenses

Membre du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC) et de l'Initiative mondiale pour la durabilité (GeSI)

Sélectionnée dans les cas du secteur privé de l'UNGC pour la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD)

Incluse dans la série d'indices FTSE4Good pendant huit ans

Nommée sur la liste Fortune China ESG Impact List pendant trois années consécutives

Honorée par le prix IDC China Sustainable Development Pioneer Case

ZTE a été récompensée par le prix National Level Green Supply Chain Management Enterprise

La base ZTE de Heyuan a été reconnue comme une usine verte nationale

Prix LinkedIn MostIn - Employeur aimant les talents mondiaux

