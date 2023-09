Le Rapport sur l'investissement durable 2023 d'Investissements PSP fait le point sur les progrès accomplis à l'égard de nos principales priorités en matière de durabilité

Faits saillants :

Atteinte plus tôt que prévu de la cible de 2026 visant à augmenter les placements dans les actifs de transition à 7,5 milliards de dollars.

Augmentation de la divulgation des données de GES de portées 1 et 2 des actifs compris dans le champ d'application - de 47 % lors de l'exercice 2022 à environ 54 % à l'exercice 2023.

Intégration accrue de notre compréhension des risques et opportunités émergents au sein de notre culture, de nos activités et de nos pratiques d'investissement, afin d'améliorer notre approche d'investissement durable à long terme.

Renforcement de notre approche en matière de durabilité et de climat, grâce à la mise à jour de notre Politique d'investissement durable et de nos Principes de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration.

Augmentation du nombre de partenariats avec des investisseurs institutionnels, des associations sectorielles et des organismes non gouvernementaux, afin de mettre l'accent sur le dialogue et la collaboration.

MONTRÉAL, le 14 sept. 2023 /CNW/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) publie aujourd'hui son rapport annuel sur l'investissement durable, qui fait le point sur son intégration de l'investissement durable dans ses stratégies, ses processus et ses activités de placement, afin de continuer à faire progresser ses capacités et à gérer les risques et opportunités émergents. Ce rapport est accompagné des divulgations financières liées au climat d'Investissements PSP, lesquelles sont basées sur les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (TCFD).

« Tout au long de l'année, une multitude de défis et d'incertitudes ont entravé la route des investisseurs. Malgré tout, Investissements PSP a continué d'obtenir d'excellents résultats financiers à long terme et de faire progresser ses capacités de gestion des opportunités et des risques émergents », a souligné Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction d'Investissements PSP. « Nous voulons mieux prévoir les changements structurels qui affecteront les investissements à long terme, notamment en ce qui a trait à l'évolution de nos connaissances sur le climat et la biodiversité, de même que les répercussions des questions sociales sur notre permis d'exploitation. »

Le rapport présente les progrès d'Investissements PSP concernant les principales priorités de l'organisation en matière de durabilité, y compris son rendement relatif aux cibles climatiques de l'exercice 2026, l'intégration des principaux facteurs liés à la durabilité dans les processus décisionnels et l'évolution de son approche. L'information financière relative aux changements climatiques présente les progrès concernant les mesures et les cibles; introduit la toute première évaluation de la qualité des données réalisée à l'aide de la méthode du Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF); et présente les progrès accomplis concernant l'approche et la mise en œuvre de sa taxonomie des actifs verts.

« En tant qu'investisseurs pour des régimes de pensions, nous croyons fermement que l'identification, le suivi, l'intégration et l'exploitation des principaux facteurs émergents contribuent à la performance de nos investissements à long terme et à notre capacité à nous acquitter de notre mandat », a précisé Eduard van Gelderen, premier vice-président et chef des placements d'Investissements PSP. « Notre Rapport sur l'investissement durable 2023 illustre nos progrès en vue de traduire cette conviction en renseignements et en gestes concrets, de même qu'en résultats mesurables. »

Faits saillants de l'exercice 2023 :

Exécuter notre stratégie climatique

Identification d'un plus grand nombre d'actifs de transition admissibles dans notre portefeuille que prévu originalement lors de la mise en œuvre de notre taxonomie des actifs verts, ce qui nous a permis d'atteindre notre cible de 7,5 milliards de dollars en actifs de transition plus tôt que prévu.

Élargissement du champ d'application de notre taxonomie des actifs verts pour inclure les obligations de sociétés inscrites en bourse, et application de critères plus stricts pour les actifs verts sur les marchés publics et privés.

Publication d'un livre blanc sur la taxonomie des actifs verts dans le but d'accroître notre transparence et de promouvoir la convergence des marchés.

Présentation de notre tout premier Rapport d'impact sur les obligations vertes, lié à l'émission de notre première obligation verte de 1 milliard de dollars à l'exercice 2022.

Continuer à élargir nos capacités en matière de données

Lancement d'un tout premier processus de collecte de données relatives à la durabilité pour notre portefeuille global, qui couvre les indicateurs de performance clés relatifs aux changements climatiques; à la diversité, l'équité et l'inclusion; à l'éthique commerciale; à la cybersécurité et à la protection des données; ainsi qu'à la gestion du capital humain.

Mise en œuvre d'une initiative de collecte de données sur les GES au niveau des actifs, de concert avec des partenaires locaux de sociétés exploitantes dans six pays. Cette initiative a couvert plus de trois millions d'hectares de terres agricoles et forestières dans plus de 400 propriétés individuelles.

Création d'outils de vérification diligente en matière de durabilité dans le but de mieux soutenir les professionnels du placement dans l'intégration des principales questions en matière de durabilité à leur processus de placement.

Exécuter notre approche en matière d'investissement durable

Mise à jour de la Politique d'investissement durable et des Principes de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration, afin d'intégrer davantage notre approche en matière de durabilité et de climat au cœur de nos activités de placement et d'actionnariat actif, en plus de rehausser nos attentes à l'égard de la gouvernance d'entreprise et de la divulgation publique des risques et des opportunités liés aux changements climatiques.

Introduction d'un modèle d'affaires en étoile pour l'intégration des facteurs liés à la durabilité dans notre processus de placement, en offrant aux équipes de placement des outils, des ressources et de la formation, qui leur permettront ultimement d'assumer une plus grande part de responsabilité dans cette activité.

Mise à profit de notre groupe de travail sur l'investissement climatique dans l'ensemble des classes d'actifs pour favoriser la collaboration sur les occasions d'investissement climatique à l'échelle d'Investissements PSP et développer le savoir-faire sur les principaux thèmes d'investissement climatique.

Continuer à créer de la valeur grâce à l'actionnariat actif

Au cours du dernier exercice, Investissements PSP a réalisé des engagements, le cas échéant, auprès de 860 sociétés inscrites en bourse dans lesquelles l'organisation détient une participation. Ces activités ont été réalisées directement auprès des entreprises, avec l'appui d'un fournisseur mondial de services de dialogue actionnarial ou, le cas échéant, en collaboration avec des investisseurs ou des organisations partageant la même vision, comme la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance.

Lors de l'exercice 2023, Investissements PSP a voté lors de 5 760 assemblées pour un total de 58 872 résolutions de la direction et des actionnaires.

« Investissements PSP a développé une approche globale en matière d'investissement durable, en exploitant son capital, son influence et ses capacités afin de préserver et d'améliorer la valeur à long terme », a indiqué Herman Bril, directeur général et chef du groupe Durabilité et innovation en matière de climat d'Investissements PSP. « Notre fort accent sur la matérialité nous permet, en tant qu'investisseurs, de mieux comprendre les retombées potentielles des facteurs liés à la durabilité sur la performance financière et de prendre des décisions de placement éclairées qui soutiennent la création de valeur à long terme. »

Pour lire le Rapport sur l'investissement durable 2023 et le Rapport TCFD 2023 d'Investissements PSP, visitez notre site Web.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants investisseurs pour des régimes de pensions au Canada avec un actif net sous gestion de 243,7 milliards de dollars au 31 mars 2023. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créée en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

SOURCE Investissements PSP

Renseignements: Relations avec les médias : Maria Constantinescu, Investissements PSP, Téléphone : 514 218-3795 | 1 844 525-3795, Courriel : [email protected]