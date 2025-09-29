PÉKIN, 29 septembre 2025 /CNW/ - Des experts et des décideurs mondiaux se sont réunis aujourd'hui à l'université Tsinghua pour faire face à un défi urgent : l'écart croissant entre les engagements climatiques et les progrès réels. L'événement, qui a eu lieu à l'occasion du 10e anniversaire de l'Accord de Paris, comprenait le lancement du rapport annuel mondial 2025 sur la carboneutralité, une étude exhaustive sur la transition climatique dans le monde.

Autour du thème « Progrès mondial et pratique de la Chine », le forum s'est ouvert par un dialogue avec Liu Yang, directeur général adjoint, département du changement climatique, ministère chinois de l'Écologie et de l'Environnement, qui a décrit les derniers progrès de la Chine vers ses objectifs « double carbone » et ses CDN récemment annoncées. Ses remarques ont été suivies de perspectives internationales, y compris un appel à l'action de Patricia Espinosa Cantellano, ancienne secrétaire exécutive de la CCNUCC.

L'événement a été couronné par le lancement du troisième rapport d'étape annuel, dirigé par le professeur Wang Can de Tsinghua. L'étude offre l'une des évaluations scientifiques les plus vastes des progrès climatiques à l'échelle mondiale, notamment :

le suivi de 198 pays et régions avec 217 indicateurs en matière de technologie, de finances et de politiques.

avec en matière de technologie, de finances et de politiques. l'adoption d'une perspective d'équité pour évaluer la justice de la transition mondiale.

pour évaluer la justice de la transition mondiale. l'engagement à effectuer une évaluation continue et à long terme pour éclairer la gouvernance climatique mondiale.

Pour la première fois, le rapport est guidé par un Comité consultatif international de 13 membres, coprésidé par He Kebin de Tsinghua et Erik Solheim, ancien directeur exécutif du PNUE, mettant en avant le leadership chinois soutenu par des perspectives mondiales.

Le rapport de cette année fait état d'un « déséquilibre structurel profond » : bien que l'ambition et l'innovation stimulent les progrès, elles sont gravement compromises par les goulots d'étranglement dans le financement de la lutte contre les changements climatiques et la coopération internationale. Cette situation a créé des « lacunes de mise en œuvre » critiques entre les objectifs affichés et les résultats réels.

La méthodologie rigoureuse du rapport a valu des éloges des spécialites internationaux du climat. « C'est le type de recherche sur le climat qui renforce notre raison d'être et notre espoir », a déclaré Patricia Espinosa Cantellano. Et d'ajouter : « Il en ressort un cadre de travail en quatre volets : objectif, politique, action et efficacité, qui change la donne pour suivre les progrès climatiques ».

Les conclusions et les dialogues du forum sont destinés à fournir une base scientifique pour façonner des CDN plus fortes et éclairer les discussions critiques lors de la prochaine COP30 au Brésil. En soulignant à la fois l'élan irréversible de la transition écologique et la nécessité urgente de combler les disparités de mise en œuvre, l'événement s'est conclu par un appel ferme à la reprise des efforts internationaux pour traduire les engagements en actions concrètes.

