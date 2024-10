GATINEAU, QC, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Les oiseaux constituent les indicateurs les plus accessibles et les plus efficaces de la santé de l'air, de l'eau et du sol. Lorsque les populations d'oiseaux et leurs habitats prospèrent, nous savons que l'humain en bénéficie également.

Aujourd'hui, Environnement et Changement climatique Canada et Oiseaux Canada ont publié le rapport L'état des populations d'oiseaux du Canada 2024. Les résultats indiquent que si de nombreuses populations d'oiseaux du Canada continuent de décliner, d'autres ont augmenté grâce à des efforts de conservation délibérés et éclairés. Plus précisément, le rapport montre comment 463 espèces d'oiseaux régulièrement présentes au Canada ont évolué depuis 1970. Pour chaque espèce, on présente l'état de la population, la répartition, les tendances, les objectifs, les menaces et les mesures de conservation visant à la protéger.

Pour la première fois, le rapport 2024 comprend des objectifs de population à long terme pour toutes les espèces d'oiseaux indigènes du Canada pour lesquelles les données sont suffisantes. Ces objectifs permettront de mesurer les progrès accomplis en vue de maintenir et de rétablir des espèces d'oiseaux à l'échelle du pays, ainsi que de freiner et d'inverser la perte de biodiversité.

Le rapport L'état des populations d'oiseaux du Canada 2024 constitue un outil essentiel pour que le Canada effectue un rapport d'étape sur l'objectif 21 du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, qui vise à garantir que les meilleures données, informations et connaissances disponibles sur la biodiversité sont accessibles aux décideurs, aux praticiens et au public. Dans quelques semaines, le Canada et des milliers de délégués de partout dans le monde seront réunis pour agir en faveur de la protection de la nature lors de la Conférence des Parties (COP16) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies 2024, qui se tiendra du 21 octobre au 1er novembre 2024.

Citations

« Les oiseaux figurent au cœur de la biodiversité du Canada. Les données en libre accès facilitent la prise de décision scientifique et permettent de mieux comprendre notre environnement. Là où des mesures de conservation délibérées ont été prises, les populations d'oiseaux se sont rétablies. En collaboration avec les communautés, les citoyens scientifiques et des organisations telles qu'Oiseaux Canada, nous travaillons à bâtir un avenir favorable à la nature. Le Canada s'est engagé à freiner et à inverser la perte de nature d'ici 2030 et à parvenir à un rétablissement complet de la nature d'ici 2050. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Grâce aux oiseaux, nous trouvons la beauté et le réconfort dans le monde naturel. Les oiseaux constituent également un indicateur important de la santé de notre planète. Ce qu'ils nous disent, c'est que l'humain a des répercussions sur les populations d'oiseaux. Il s'agit d'un phénomène à la fois positif, grâce à la conservation des milieux humides et aux retombées qui en résultent sur les oiseaux de milieux humides, mais aussi négatif, en raison du déclin considérable des oiseaux de prairies dû à la perte d'habitat. Pour les oiseaux de prairies en danger, il est temps d'agir. »

- Patrick Nadeau, président-directeur général, Oiseaux Canada

Faits en bref

Le rapport L'état des populations d'oiseaux du Canada 2024 est hébergé sur le site Web de NatureCounts d'Oiseaux Canada. Cette plateforme conviviale et dynamique, qui fait autorité, est régulièrement mise à jour afin d'intégrer les meilleures données disponibles. Elle offre des aperçus détaillés de chaque espèce d'oiseau régulièrement présente au Canada. Figurant parmi les plus importantes bases de données sur la biodiversité au monde, NatureCounts contribue à de nombreux efforts de conservation au Canada.

Le rapport se concentre sur dix groupes d'oiseaux : la sauvagine, les oiseaux de proie, les oiseaux de milieux humides, les oiseaux marins, les oiseaux forestiers, les oiseaux de l'Arctique, les migrateurs de longue distance, les limicoles, les insectivores aériens et les oiseaux de prairies.

Les principales menaces qui pèsent sur les oiseaux sont, notamment, la perte d'habitat, les changements climatiques, les chats d'extérieur, les collisions avec les vitres et la pollution.

Les résultats globaux du rapport indiquent que 36 p. cent des espèces ont vu leur population diminuer, tandis que 31 p. cent des populations d'espèces d'oiseaux du Canada ont augmenté depuis 1970, certains des rétablissements les plus importants ayant été observés chez les oiseaux aquatiques, les oiseaux de proie et les oiseaux de milieux humides. Les données indiquent que lorsque des mesures de conservation délibérées et éclairées sont prises, le déclin des populations d'oiseaux peut être freiné et inversé.

Il s'agit de la troisième évaluation complète de l'état des populations de toutes les espèces d'oiseaux présentes au Canada. Depuis les derniers rapports publiés en 2012 et 2019, des données ont été ajoutées et les méthodes d'analyse et d'évaluation ont été améliorées, et deux nouveaux groupes sont analysés pour la première fois : les grands migrateurs et les oiseaux de l'Arctique.

