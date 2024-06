OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 28 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'efforce de rendre les renseignements sur les sites et les bâtiments des pensionnats plus accessibles aux survivants, aux communautés autochtones et aux chercheurs dans le cadre des efforts visant à garantir que les données sur les peuples autochtones soient mises à leur disposition.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé le lancement d'un nouvel outil de cartographie interactif et d'un rapport d'analyse environnementale des 140 anciens pensionnats reconnus dans la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens. Ces outils facilitent l'accès aux données et aux informations publiques sur les pensionnats, réduisant ainsi les obstacles auxquels sont confrontés les survivants, leurs familles et les communautés lorsqu'ils tentent de trouver des données et des informations sur les anciens sites et bâtiments. Ces outils permettent d'appuyer la souveraineté des données autochtones, qui est un élément clé du patrimoine culturel autochtone, un moyen important de saisir et de partager des histoires collectives, et un élément fondamental de la réconciliation et de l'autodétermination autochtone.

Le rapport de l'Analyse de contexte des anciens pensionnats indiens : État des sites et des bâtiments est l'aboutissement des travaux menés par Services aux Autochtones Canada (SAC) depuis 2022‑2023. Le Ministère a utilisé des recherches et des ensembles de données accessibles au public pour enquêter sur l'état actuel et la propriété des sites et des bâtiments des anciens pensionnats. SAC a demandé au Centre national pour la vérité et la réconciliation d'élaborer un rapport complémentaire qui présente les considérations, les approches et les principes à prendre en compte en vue de tout processus de mobilisation à l'échelle locale ou nationale auprès des partenaires autochtones au sujet de l'utilisation future des sites et des bâtiments des anciens pensionnats ou de la protection de ceux-ci. Pour ce faire, SAC a créé une carte interactive qui permet aux utilisateurs de visualiser l'emplacement et le contexte historique des anciens sites de pensionnats. L'application cartographique intègre des photos aériennes modernes et historiques, offrant ainsi un outil performant aux survivants. Le rapport d'analyse de contexte et la carte interactive sont disponibles en ligne dès maintenant.

Ces outils cadrent avec les initiatives et les lois qui appellent à la souveraineté des données autochtones, notamment le point 30 du Plan d'action de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du gouvernement du Canada, les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et la Stratégie de 2023-2026 relative aux données pour la fonction publique fédérale. Le gouvernement du Canada, en collaboration avec des partenaires autochtones, s'engage à adopter une approche transparente envers la gestion et le partage des données afin de soutenir l'autodétermination et la souveraineté des données autochtones.

« Le fondement de la réconciliation est la vérité. La vérité sur le colonialisme a été trop longtemps cachée à la population canadienne, ce qui nous a fait du tort à tous et à toutes et a retardé la guérison qui est essentielle à la santé et à la prospérité de notre pays. Ce nouvel outil donnera les moyens aux survivants et aux communautés de cheminer vers la guérison de la douleur et des traumatismes causés par les pensionnats. Il permettra également de faire progresser la souveraineté des données autochtones et constituera un autre outil d'autodétermination. Il est douloureux d'affronter le passé, mais c'est un élément essentiel de la guérison que nous devons faire tous ensemble. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Le rapport donne un aperçu de l'état actuel, des compétences en matière de propriété et des complexités liées aux sites et aux bâtiments des 140 anciens pensionnats reconnus dans la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens.

L'outil de cartographie intègre les données de divers ensembles de données accessibles au public et offre aux utilisateurs la possibilité de visualiser les sites des pensionnats, d'accéder au contexte historique et d'utiliser des fonctions analytiques avancées telles que des outils de recherche, de triage et de mesure.

Quelque 150 000 enfants autochtones ont été séparés de leurs familles et de leurs communautés et forcés de fréquenter des pensionnats.

Une ligne d'écoute téléphonique nationale sur les pensionnats donne accès à des services de consultation en cas de crise émotionnelle par téléphone, en tout temps, en composant le 1‑866‑925‑4419.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être est également disponible au 1‑855‑242‑3310 ou par le biais de la fonction de clavardage en ligne sur leur site Web.

