Nouvel engagement envers l'initiative Science Based Targets (SBTi)

MONTRÉAL, le 13 févr. 2024 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) a publié aujourd'hui son rapport annuel Environnement, Social et Gouvernance (ESG) qui souligne les efforts mis de l'avant pour réduire les émissions d'équivalent CO 2 et aider nos clients à atteindre leurs objectifs organisationnels ESG, notamment par une utilisation responsable de l'intelligence artificielle (IA) et d'autres technologies émergentes. CGI a également annoncé son engagement global à l'égard de l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Pour la deuxième année consécutive, CGI a reçu la médaille platine d'EcoVadis pour sa performance en matière de développement durable, ce qui la positionne ainsi parmi les 1 % des entreprises évaluées par le réseau d'EcoVadis. De plus, CDP, anciennement connu sous le nom de Carbon Disclosure Project, a reconnu CGI comme surperformante lorsque comparée au secteur des TI et du logiciel ainsi que de toutes les autres entreprises nord-américaines évaluées.

Voici quelques points saillants des progrès de CGI en matière d'ESG.

Environnement

43,7 % de l'énergie totale issue de sources renouvelables, contre 35,6 % en 2022. Atteinte de l'objectif visant à ce que 100 % des centres de traitement des données de CGI soient alimentés par une électricité renouvelable.

38 % de réduction des émissions d'équivalent CO 2 depuis 2019, et intensité des émissions de carbone par employé réduite de 47,5 %.

Social

28,6 % des rôles de direction sont occupés par des femmes, comparativement à 27,5 % en 2022.

44,4 % des unités d'affaires stratégiques sont dirigées par des femmes, comparativement à 33,3 % en 2022.

40 % des membres du conseil d'administration sont des femmes, comparativement à 31,3 % en 2022.

Gouvernance

Publication de la première déclaration mondiale de CGI sur l'esclavage moderne qui réitère notre engagement d'éliminer le travail forcé, le travail des enfants et la traite de personnes.

65 % des principaux fournisseurs de CGI ont été évalués selon des critères environnementaux et sociaux, comparativement à 58 % en 2022.

Pour lire le rapport complet ESG 2023 de CGI et en apprendre davantage sur les initiatives de l'entreprise à cet effet, visitez cgi.com/esg.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

