Le rapport de 2021 sur l'état des lieux patrimoniaux naturels et culturels du Canada a été déposé au Parlement

Le rapport présente un aperçu de l'état des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux, des aires marines nationales de conservation et d'autres programmes patrimoniaux administrés par Parcs Canada.

GATINEAU, QC, le 17 déc. 2021 /CNW/ - Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation jouent un rôle essentiel dans la protection de l'environnement et des écosystèmes, dans la préservation et la mise en valeur de l'histoire du Canada, et pour permettre à la population canadienne de profiter des avantages pour la santé et le mieux-être qu'offrent les milieux culturels et naturels.

Hier, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a déposé au Parlement le rapport de 2021 sur l'état des lieux patrimoniaux naturels et culturels du Canada. Élaboré tous les cinq ans, le rapport fait le point sur les programmes relatifs au patrimoine culturel et sur la création d'aires protégées. Il présente également un aperçu de l'état des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation administrés par Parcs Canada.

Le rapport de cette année souligne d'importants progrès réalisés dans la gestion des programmes et des lieux patrimoniaux naturels et culturels, notamment de nombreuses initiatives visant à soutenir la protection du patrimoine naturel et culturel, l'expansion du réseau de lieux protégés au Canada, et à aider la population canadienne à découvrir la nature et à se rapprocher de l'histoire, y compris les histoires, les cultures et les contributions des peuples autochtones. Récemment, des millions de Canadiennes et Canadiens ont passé leurs moments de loisirs et leurs vacances dans des lieux patrimoniaux nationaux, où ils ont pu échapper en toute sécurité au stress de la pandémie de COVID-19.

Parcs Canada dispose de l'un des meilleurs systèmes de surveillance écologique au monde, qui fait appel à des centaines de mesures scientifiques indépendantes, pour aider l'Agence à continuer de comprendre les changements qui surviennent dans notre environnement, et d'y répondre, ainsi que de soutenir la conservation des parcs nationaux. L'Agence a également dirigée des travaux de conservation importants dans les lieux historiques nationaux mettant l'accent sur l'amélioration de l'état des ressources culturelles, dans le cadre de financement fédéral des infrastructures.

En s'appuyant sur les succès remportés au cours des cinq dernières années, Parcs Canada continuera de travailler avec les communautés autochtones et les partenaires clés pour faire progresser la réconciliation, atténuer les effets des changements climatiques, protéger la biodiversité, conserver le patrimoine bâti, communiquer l'histoire selon diverses perspectives et rendre les lieux patrimoniaux plus inclusifs et accueillants pour l'ensemble de la population canadienne.

Le rapport de 2021 sur l'état des lieux patrimoniaux naturels et culturels du Canada est disponible sur le site Web de Parcs Canada : https://www.pc.gc.ca/fr/docs/pc/rpts/elnhc-scnhp/2021.

« En tant que ministre responsable de Parcs Canada, il est inspirant de voir ce qui a été accompli au cours des cinq dernières années. Alors que nous continuons à lutter contre les changements climatiques et la perte de biodiversité, à faire progresser la réconciliation et à élargir notre compréhension de l'histoire, le travail entrepris par Parcs Canada, en collaboration avec les peuples autochtones et les principaux partenaires, est plus important que jamais. J'envisage avec enthousiasme la poursuite de ce succès à faire avancer ces priorités et à tirer parti des initiatives réalisées au cours des cinq dernières années. »

Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Je suis très fier du travail des membres de l'équipe Parcs Canada et des nombreuses communautés autochtones et des autres partenaires avec lesquels nous travaillons pour protéger et mettre en valeur les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation du Canada. Le rapport de 2021 sur l'état des lieux patrimoniaux naturels et culturels du Canada souligne l'important travail entrepris au cours des cinq dernières années pour faire progresser le mandat de l'Agence, au nom de la population canadienne. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Agence Parcs Canada

Les faits en bref

Parcs Canada protège un vaste réseau de lieux patrimoniaux naturels et culturels, qui comprend 174 lieux historiques nationaux, 47 parcs nationaux, cinq aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.

L'Agence Parcs Canada est chargée d'assurer la protection d'exemples d'importance nationale du patrimoine culturel et naturel et de diffuser les histoires de ces lieux précieux.

Le rapport sur l' état des lieux patrimoniaux naturels et culturels du Canada répond à l'exigence de l'article 31 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada de déposer devant chaque Chambre du Parlement, au moins tous les cinq ans, un rapport sur l'état des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des aires marines nationales de conservation du Canada et sur les autres aires patrimoniales protégées et programmes de protection du patrimoine, ainsi que sur le rendement de l'Agence dans l'exercice de ses responsabilités.

répond à l'exigence de l'article 31 de la de déposer devant chaque Chambre du Parlement, au moins tous les cinq ans, un rapport sur l'état des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des aires marines nationales de conservation du et sur les autres aires patrimoniales protégées et programmes de protection du patrimoine, ainsi que sur le rendement de l'Agence dans l'exercice de ses responsabilités. Le rapport de 2021 sur l'état des lieux patrimoniaux naturels et culturels du Canada couvre la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2021. Le précédent rapport a été déposé en 2016.

Document d'information : Principales réalisations mises en évidence dans le rapport de 2021 sur l'état des lieux patrimoniaux naturels et culturels du Canada

