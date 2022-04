TORONTO, le 4 avril 2022 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui que son rapport annuel de 2021 et sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2022 sont maintenant accessibles au www.intactfc.com.

« Le monde continue de traverser une période de bouleversement sans précédent et nous avons un rôle à jouer pour trouver des solutions et prendre des mesures concrètes qui aideront les autres », explique Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière. « Nos valeurs, notre stratégie et nos résultats financiers sont les piliers essentiels qui nous permettent d'aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. »

Cette année encore, le thème du rapport est « Toujours Intact » et montre comment nous continuons d'être une entreprise guidée par sa raison d'être, peu importe à quel point le contexte est difficile, et une entreprise basée sur la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses.

« Nos résultats financiers ont été très bons en 2021, une année charnière pour Intact. Nous avons mené notre plus grande acquisition à ce jour en juin, accueilli 9 000 nouveaux employés, accédé à de nouveaux marchés et obtenu de très bons résultats », ajoute M. Brindamour.

Vous pouvez lire la lettre du chef de la direction, Charles Brindamour, ici.

L'assemblée annuelle d'Intact Corporation financière se tiendra le 11 mai 2022. Veuillez consulter la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2022 pour en savoir plus.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 20 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

À l'extérieur de l'Amérique du Nord, la société offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe et au Moyen-Orient sous les marques de RSA.

