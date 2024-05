Le rapport annuel des fiches de rendement sur la pauvreté de Banques alimentaires Canada montre que la majeure partie du pays frôle l'échec, alors que les difficultés liées à la pauvreté s'aggravent

Le rapport donne une note à chaque province et territoire et établit une feuille de route pour la réduction de la pauvreté avec des objectifs mesurables. Nous exigeons des mesures audacieuses et collectives de la part des gouvernements.

TORONTO, le 22 mai 2024 /CNW/ - Les fiches de rendement sur la pauvreté 2024 de Banques alimentaires Canada indiquent que le Canada a atteint un tournant décisif alors que la pauvreté et l'insécurité alimentaire s'aggravent aux quatre coins du pays. Cependant, malgré l'ampleur de la crise, la plupart des gouvernements ne répondent pas à l'aide d'urgence nécessaire.

Selon les fiches de rendement sur la pauvreté 2024 de Banques alimentaires Canada, près de la moitié des gens à l'échelle nationale (44 %) se sentent financièrement moins bien que l'an dernier; 1 personne sur 4 vit de l'insécurité alimentaire et toutes les administrations, sauf une province, échouent dans la section du rapport sur le logement abordable. Ces constatations importantes ont fait en sorte que Banques alimentaires Canada a baissé la note attribuée au gouvernement fédéral, la faisant passer de « D » en 2023 à « D- », en 2024.

« Les fiches de rendement 2024 de Banques alimentaires Canada montrent que les Canadiens de partout au pays peinent à suivre l'augmentation du coût de la vie. Bien que profondément préoccupants, ces résultats n'étonnent malheureusement pas les milliers de banques alimentaires du pays qui ont constaté une augmentation des visites de 50 % depuis 2021 », explique Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. « La collaboration entre tous les ordres de gouvernement et toutes les administrations est le seul moyen efficace de réduire et d'inverser la pauvreté et l'insécurité alimentaire, exhorte Mme Beardsley. Les fiches de rendement sur la pauvreté 2024 de Banques alimentaires Canada montrent clairement que les efforts collectifs soutenus de tous les gouvernements sont notre plus grand espoir de changements réels et durables. »

Les gouvernements de toutes les régions n'offrent pas l'aide financière d'urgence dont la population a grandement besoin

Selon Phil Ozga, chef du réseau et des relations gouvernementales, Banques alimentaires Canada a présenté pour la première fois les fiches annuelles de rendement sur la pauvreté en 2023. Elles permettent de donner un aperçu global de l'état de la pauvreté au Canada et de comparer les progrès de chaque gouvernement au fil du temps, en mettant l'accent sur les moyens concrets d'améliorer les efforts de réduction de la pauvreté et d'y accorder la priorité.

La majorité des gouvernements au Canada ont reçu des notes situées dans la fourchette « D » pour les fiches de rendement sur la pauvreté 2024. 7 provinces sur 10 ont reçu un « D- » en raison de leurs mesures insuffisantes de réduction de la pauvreté, ce qui signifie qu'aucune province ne démontre un niveau acceptable d'efforts de réduction de la pauvreté. Seules la Nouvelle-Écosse (« D- » en 2024, « F » en 2023) et l'Île-du-Prince-Édouard (« C- » en 2024, « D+ » en 2023) ont amélioré leurs notes par rapport à 2023 grâce à la mise en place de mesures législatives accrues en matière de réduction de la pauvreté au cours de la dernière année, explique M. Ozga.

Alors que le Québec affiche une tendance légèrement plus élevée dans ses efforts de réduction de la pauvreté (« C+ ») que dans la plupart des régions, M. Ozga explique que la position de la province a glissé par rapport à sa note « B- » de 2023, car les mesures stratégiques prises au cours des années précédentes n'ont pas suivi l'augmentation du coût de la vie. Dans le Nord, le logement et le coût de la vie aggravent les difficultés vécues par les communautés, démontrant un besoin pressant d'action collective de la part du gouvernement, dit-il.

Principales conclusions des fiches de rendement sur la pauvreté 2024 de Banques alimentaires Canada

Les fiches de rendement sur la pauvreté 2024 de Banques alimentaires Canada brossent un portrait sombre de la situation dans chaque province ou territoire du Canada : la série complète de fiches de rendement fournit des analyses et des statistiques à l'échelle des provinces, des territoires et du pays ainsi que des cartes numériques interactives à jour pour demander des comptes aux gouvernements.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim 2023 , plus de 5 100 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. En mars 2023, ils ont reçu près de 1,5 million de visites. Dans la dernière décennie, le réseau a reçu et distribué plus de 635 millions de kilos de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 168 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca pour en savoir plus.

