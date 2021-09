Le rapport annuel de gestion 2020-2021 de l'Autorité déposé à l'Assemblée nationale

MONTRÉAL, le 14 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le rapport annuel de gestion 2020-2021 de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a été déposé par le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, ce mardi, à l'Assemblée nationale. Celui-ci met notamment en relief l'agilité et la résilience déployées par l'organisation dans le contexte de la pandémie de COVID-19 pour continuer d'assurer la protection des consommateurs de produits et services financiers et favoriser le bon fonctionnement des marchés.

« La pandémie nous a fourni l'occasion de constater les effets bénéfiques des réformes mises de l'avant depuis la crise financière de 2008-2009 pour rendre le secteur financier encore plus robuste et résilient », a fait valoir Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. « L'agilité démontrée par nos équipes dès les premières semaines de la pandémie a permis l'adoption rapide de plusieurs mesures d'allègement réglementaire et administratif, tant pour les institutions financières que pour les émetteurs assujettis. De plus, les consommateurs, plus exposés aux risques de fraude en raison notamment des changements d'habitudes provoquées par le télétravail, ont été sensibilisés à l'importance de demeurer vigilants par de nombreuses campagnes et mises en garde tout au long de l'année », a ajouté M. Morisset.

L'excellent travail de coopération et de collaboration accompli tout au long de l'année par l'Autorité, la Banque du Canada et les autres régulateurs du Canada et d'ailleurs dans le monde a été un autre facteur déterminant pour atténuer les impacts de cette pandémie sur les consommateurs et le secteur financier.

Le rapport annuel de gestion 2020-2021 présente entre autres les états financiers de l'Autorité et du Fonds d'indemnisation des services financiers ainsi que les rapports d'activités du Conseil consultatif de régie administrative et du Comité consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers. Il comprend également les faits saillants de l'exercice terminé le 31 mars 2021, qui exposent de nombreux projets et initiatives réalisés dans la foulée du Plan stratégique 2017-2020, dont la mise en œuvre a été prolongée d'une année. Le rôle de l'Autorité a par ailleurs été étendu à l'encadrement des activités de courtage hypothécaire et à celles des agents d'évaluation du crédit. Enfin, le Fonds d'indemnisation des services financiers, dont l'Autorité assume l'administration, a versé un montant total de 1 503 285,65 $ à 51 consommateurs au cours de l'exercice financier 2020-2021.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

