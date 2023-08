Le Québec s'établit au Moyen-Orient

QUÉBEC, le 3 août 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce l'établissement d'un bureau du Québec à Tel-Aviv en Israël. Il s'agit de la 35e représentation du Québec à l'étranger et de la 1re au Moyen-Orient.

L'établissement du Bureau du Québec est une occasion de développement à l'international et générera plusieurs retombées, dont le renforcement des relations gouvernementales et institutionnelles dans les domaines de la recherche et de l'innovation.

Plus particulièrement, Israël a su développer un écosystème d'innovation dynamique, faisant du pays l'un des plus innovants et avancés au monde sur le plan technologique. Ce pays compte le plus grand nombre de jeunes par habitant et se classe deuxième mondialement en ce qui concerne le nombre de ces jeunes entreprises, après les États-Unis.

Israël est aussi un centre de recherche et de développement pour de nombreuses multinationales, ce qui représente pour le Québec des occasions tangibles de s'insérer dans la chaîne de valeur mondiale du secteur des technologies de l'information et des sciences de la vie.

Avec plus d'un demi-million de locutrices et locuteurs francophones, il s'agit par ailleurs d'un territoire intéressant pour la promotion de la culture québécoise et de la Francophonie.

« Je suis fière d'annoncer la première représentation du Québec au Moyen-Orient à Tel-Aviv. Le Québec et Israël entretiennent des relations depuis plus de 60 ans. S'y établir nous permettra d'en faire plus, d'autant qu'Israël se caractérise par un dynamisme économique et offre des occasions d'affaires, d'investissement et de partenariat intéressantes dans des secteurs diversifiés pour le Québec. Ce bureau sera porteur de retombées économiques concrètes et nous assurera de mettre en valeur l'expertise québécoise dans les secteurs de pointe. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Des liens importants existent entre le Québec et Israël depuis une soixantaine d'années, avec notamment deux ententes de coopération signées entre les gouvernements du Québec et d'Israël en 2007 et 2017. L'une porte sur la coopération multisectorielle et l'autre, sur le développement de la coopération en recherche industrielle et en innovation technologique.

L'établissement du Bureau du Québec à Tel-Aviv s'inscrit dans la Vision internationale du Québec, lancée en 2019.

Le Québec et Israël entretiennent également des liens de coopération en matière de mobilité étudiante universitaire et de coopération académique depuis plus de 20 ans.

Israël est le 3 e partenaire commercial du Québec au Moyen-Orient après la Turquie et les Émirats arabes unis.

partenaire commercial du Québec au Moyen-Orient après la Turquie et les Émirats arabes unis. Le Bureau du Québec sera situé au sein de l'ambassade du Canada à Tel-Aviv.

