Le Québec renouvelle deux accords de coopération intergouvernementale en francophonie canadienne avec le Manitoba et le Nouveau-Brunswick

QUÉBEC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer la signature de deux accords renouvelés de coopération en matière de francophonie canadienne, l'un avec le gouvernement du Manitoba et l'autre avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Ces initiatives constituent une avancée importante pour le développement, la vitalité et le rayonnement du français au Canada.

Le renouvellement de ces accords s'inscrit dans les objectifs de la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne de 2022, par laquelle le Québec réaffirme son rôle de partenaire au sein de la francophonie canadienne. Il permet de maintenir l'élan des coopérations intergouvernementales et de renforcer les liens, tant entre les administrations publiques qu'entre les sociétés civiles. Il vise également à approfondir la collaboration entre les gouvernements et à rapprocher les Québécoises et Québécois des communautés francophones du Manitoba et du Nouveau-Brunswick.

Les accords prévoient notamment le financement conjoint de projets et l'échange de bonnes pratiques. Ces actions contribuent à offrir davantage d'options en français aux citoyennes et citoyens dans la vie de tous les jours, et à soutenir le développement et le rayonnement de la francophonie.

Rappelons que le renouvellement de ces accords de coopération intergouvernementale en matière de francophonie canadienne avec les gouvernements des provinces et territoires est l'une des mesures inscrites aux plans d'action en francophonie canadienne 2022-2025 et 2025-2028. Ainsi, depuis 2022, le gouvernement a renouvelé quatre accords, soit avec les gouvernements de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, auxquels s'ajoutent aujourd'hui les accords avec le Nouveau-Brunswick et le Manitoba. Ils réaffirment l'importance accordée par le Québec à la collaboration intergouvernementale, qui permet de renforcer les partenariats et de rapprocher les communautés francophones du Canada.

Citations :

« Le Québec joue un rôle de partenaire de premier plan pour la protection, la promotion et la valorisation de la langue française, et cela se fait en collaboration avec les gouvernements des provinces et territoires, dans le respect de la diversité des communautés francophones du Canada. Nos sociétés ont des intérêts qui convergent, et nous avons tout à gagner à unir nos efforts pour assurer la vitalité et le rayonnement de la francophonie canadienne et de notre langue commune. Nos liens sont déjà forts, mais nous devons veiller à les entretenir et à les resserrer. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer le renouvellement de deux nouveaux accords de coopération, en plus des quatre déjà signés. Je me réjouis de ce renforcement de la collaboration avec le Manitoba et le Nouveau-Brunswick, nos partenaires pour le développement de la francophonie canadienne! »

Jean-François Roberge, ministre responsable de la Francophonie canadienne

« Le Nouveau-Brunswick et le Québec entretiennent une relation privilégiée et exemplaire au sein de la francophonie canadienne », a indiqué le ministre responsable de la Francophonie au Nouveau-Brunswick, Robert Gauvin. « Unies par notre belle langue française et par des valeurs communes, nos deux provinces collaborent depuis plusieurs décennies afin de promouvoir et de renforcer la vitalité des communautés acadiennes et francophones. C'est dans cet esprit de partenariat que le Nouveau-Brunswick est fier de renouveler cette entente de coopération en francophonie avec le Québec. En unissant nos forces, nous renforçons le leadership francophone et acadien et nous contribuons à bâtir un avenir encore plus dynamique pour la francophonie. »

Robert Gauvin, ministre responsable de la Francophonie au Nouveau-Brunswick

Faits saillants :

L'accord avec le Nouveau-Brunswick permettra d'accroître le cofinancement de projets de partenariat entre organismes francophones du Nouveau-Brunswick et organismes québécois.

L'accord avec le Manitoba permettra de renforcer la collaboration dans le contexte de la démarche du gouvernement manitobain de faire « une province véritablement bilingue ».

Compte tenu de l'élection partielle prévue le 21 juillet, et conformément aux règles d'interdit de publication qui s'appliquent à la période de réserve électorale au Manitoba, Glen Simard, ministre des Relations avec les municipalités et le Nord et ministre responsable des Affaires francophones, n'a pas pu faire connaître sa perspective relative à l'entente renouvelée.

SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française

Source : Anne-Sophie Bonneau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Langue française, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère de la Langue française, Tél. : 418 781-9520, [email protected]