/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Dépôt du projet de loi encadrant la langue de l'enseignement en formation professionnelle et en formation générale des adultes/

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Cabinet du ministre de la Langue française

04 juin, 2026, 07:00 ET

QUÉBEC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse en lien avec le dépôt d'un projet de loi permettant d'étendre le champ d'application de la Charte de la langue française à la formation professionnelle et à la formation générale des adultes.

Cet événement aura lieu :

Date :

Jeudi 4 juin 2026

Heure :

12 h

Lieu :

Salle Evelyn-Dumas

Assemblée nationale du Québec 

1150, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec) G1A 1A3

*L'événement aura lieu sous réserve de l'acceptation du projet de loi par les parlementaires.

SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française

Source : Anne-Sophie Bonneau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Langue française, Tél. : 367-763-1146, [email protected]

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