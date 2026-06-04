/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Dépôt du projet de loi encadrant la langue de l'enseignement en formation professionnelle et en formation générale des adultes/
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Langue française
04 juin, 2026, 07:00 ET
QUÉBEC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse en lien avec le dépôt d'un projet de loi permettant d'étendre le champ d'application de la Charte de la langue française à la formation professionnelle et à la formation générale des adultes.
Cet événement aura lieu :
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Date :
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Jeudi 4 juin 2026
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Heure :
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12 h
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Lieu :
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Salle Evelyn-Dumas
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Assemblée nationale du Québec
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1150, avenue Honoré-Mercier
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Québec (Québec) G1A 1A3
*L'événement aura lieu sous réserve de l'acceptation du projet de loi par les parlementaires.
SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française
Source : Anne-Sophie Bonneau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Langue française, Tél. : 367-763-1146, [email protected]
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