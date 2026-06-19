Lancement de la Politique sur l'intégration nationale - Un parcours d'intégration pour favoriser la pleine participation à la société québécoise

QUÉBEC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, lance aujourd'hui la Politique sur l'intégration nationale, intitulée Bâtir ensemble notre culture commune. Cette politique, qui mettra en place un parcours d'intégration nationale, découle de la Loi sur l'intégration à la nation québécoise adoptée le 28 mai 2025. Ce projet collectif permettra de faire connaître le contrat social qui nous unit et nous rassemble.

Seul État francophone en Amérique du Nord, le Québec devait se défaire une fois pour toutes du multiculturalisme canadien en édictant son propre modèle afin de maintenir et renforcer le sentiment d'appartenance à la nation québécoise et de favoriser la cohésion sociale. Cette politique propose un modèle de vivre-ensemble en français contribuant au partage d'une culture commune rassembleuse et à la vitalité du caractère distinct et francophone du Québec. Pour que ce projet de société atteigne ses objectifs, la mobilisation et la participation de l'État québécois et de ses partenaires, ainsi que de l'ensemble des Québécoises et des Québécois, sont primordiales.

Pour obtenir des résultats tangibles, trois leviers d'action sont identifiés :

la mise en place du Parcours d'intégration nationale : un accompagnement continu tout au long de la vie et dans ses différentes dimensions;

l'exemplarité de l'État québécois et de ses partenaires;

une gouvernance axée sur l'atteinte des objectifs, le partage des responsabilités et l'efficience des actions.

Le Parcours d'intégration nationale offrira à toutes les personnes des occasions de connaître notre histoire, d'acquérir des repères, de comprendre les valeurs communes et de participer de façon pleine et entière à la société québécoise, en français. Ce parcours prendra notamment place dans les centres de la petite enfance, le réseau scolaire et les institutions d'enseignement supérieur, mais également dans les lieux de rassemblement publics tels que les bibliothèques, les organismes communautaires, etc.

Le lancement de la Politique représente une avancée majeure permettant au Québec de mettre en œuvre l'intégration nationale, notre modèle d'intégration qui se distingue notamment par son caractère participatif et qui reflète la spécificité du Québec en tant que nation francophone en Amérique du Nord.

Citation :

« Je suis très fier de lancer aujourd'hui la Politique sur l'intégration nationale Bâtir ensemble notre culture commune. Il s'agit d'un véritable projet collectif. Chacun sera appelé à participer, à sa façon, au vivre-ensemble en français et à la mise en valeur de notre culture commune. Avec cette nouvelle politique, notre gouvernement prend les moyens nécessaires pour assurer la vitalité et la pérennité de notre identité, de notre langue et de notre culture commune. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

Liens connexes :

Politique sur l'intégration nationale

Vidéo concernant la Politique sur l'intégration nationale

SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française

Source : Anne-Sophie Bonneau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Langue française, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère de la Langue française, Tél. : 418 781-9520, [email protected]