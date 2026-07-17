Le gouvernement Fréchette conclut un accord de principe avec Mérici Collégial Privé

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de principe entre le gouvernement du Québec et Mérici Collégial Privé à Québec (Mérici). Cette démarche vise à entreprendre des travaux en vue de l'éventuelle intégration de Mérici Collégial Privé au réseau collégial public. Au cours des prochains mois, le ministère de l'Enseignement supérieur et la direction de Mérici poursuivront leurs échanges afin de convenir des modalités de cette intégration. Au cours de la prochaine année, les activités d'enseignement du Collège se poursuivront normalement, sans incidence pour les étudiants actuels et pour ceux qui y amorceront leurs études.

Cette démarche s'inscrit dans une réflexion plus large sur la capacité d'accueil et l'offre de services dans la Capitale-Nationale, alors que les projections du ministère de l'Enseignement supérieur (MES) indiquent une hausse importante de 37 % de la clientèle étudiante d'ici 2034 dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec. Cette situation appelle au déploiement d'un ensemble de solutions structurantes et adaptées aux besoins de la région. En s'appuyant sur l'expertise académique, sur la qualité des programmes en place ainsi que sur les infrastructures déjà présentes à Mérici, le gouvernement souhaite accroître plus rapidement la capacité d'accueil dans la Capitale-Nationale afin d'assurer l'accessibilité au réseau collégial à un plus grand nombre d'étudiants.

Le ministère de l'Enseignement supérieur a d'ailleurs récemment sollicité les trois cégeps francophones de la région dans le but d'évaluer leur intérêt concernant le déploiement d'une offre de services dans l'Ouest de la Capitale-Nationale afin de miser sur une approche concertée et collaborative avec les communautés pour parvenir à une solution au bénéfice de la population étudiante. De plus, un comité de réflexion sur la capacité collégiale dans l'Ouest de la Capitale-Nationale, incluant le comté de Portneuf, sera mis en place dans les prochaines semaines, avec la participation des acteurs du réseau collégial, des partenaires locaux et du MES pour relever le défi de cette hausse marquée de la clientèle.

Citations :

« L'accessibilité aux études supérieures, partout au Québec, est une priorité pour notre gouvernement. Cet accord de principe avec Mérici est une étape importante pour répondre à la croissance de la clientèle étudiante prévue dans la Capitale-Nationale. C'est en travaillant en collaboration avec nos partenaires du réseau collégial et des communautés bénéficiaires que nous pourrons offrir aux étudiants de la région davantage de places et un accès élargi à une formation de qualité. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Le Collège Mérici s'apprête à célébrer bientôt cent ans au service de l'enseignement supérieur dans la Capitale-Nationale. C'est avec cet héritage en tête et avec la conviction que notre mission doit continuer de grandir au bénéfice des générations à venir que nous amorçons, avec ouverture, ces échanges avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous sommes fiers d'explorer, aux côtés du gouvernement, la proposition qui permettrait à notre établissement de continuer à innover et à élargir l'accessibilité aux études collégiales dans la région, dans le respect de notre communauté méricienne et de la réussite de nos étudiantes et étudiants. »

Vicky Roy, directrice générale de Mérici Collégial Privé

Renseignements complémentaires

Mérici Collégial Privé, situé dans le quartier Montcalm à proximité des plaines d'Abraham, est un établissement privé agréé aux fins de subventions détenant un permis du MES. Sous réserve d'analyses additionnelles, environ 1 200 places de plus pour le réseau collégial public pourraient y être offertes.

Le réseau collégial public compte actuellement cinq établissements dans la RMR de Québec : le Cégep de Sainte-Foy, le Cégep Garneau, le Cégep Limoilou, le Cégep Champlain─Saint-Lawrence et le Cégep de Lévis.

Des collèges privés détenant un permis du MES pour offrir de la formation collégiale sont également établis dans la région.

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

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