Budget du Québec 2025-2026: soutenir l'innovation pour stimuler la compétitivité

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - Aéro Montréal prend acte du budget 2025-2026 présenté aujourd'hui par le gouvernement du Québec et salue les efforts engagés pour soutenir les entreprises dans un contexte mondial marqué par des incertitudes commerciales. La mise en place du nouveau régime d'aide fiscale à l'innovation apportera de la stabilité et contribuera à la productivité des entreprises tout en leur permettant de se démarquer dans un environnement compétitif. Aéro Montréal regrette toutefois l'absence de mesures en lien avec la rétention des emplois stratégiques.

Un secteur manufacturier confronté aux défis tarifaires

L'industrie aérospatiale québécoise, fortement intégrée aux chaînes d'approvisionnement nord-américaines, fait face à des défis croissants liés aux relations commerciales avec les États-Unis. « Aéro Montréal salue l'effort du gouvernement pour aider les entreprises dans un contexte où les politiques tarifaires américaines évoluent rapidement. La grappe se tient prête à collaborer avec le gouvernement pour adapter les mesures proposées à une industrie qui aura besoin de soutien pour naviguer dans cette complexité et maintenir sa compétitivité », déclare Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Quelques faits saillants du budget 2025-2026 :

- 4,1 G$ pour solidifier la position concurrentielle de nos entreprises,

Aides financières sous forme de prêts les entreprises qui auraient des problèmes de liquidités, soutien des entreprises exportatrices par Revenu Québec ou encore prolongement des mesures d'amortissement accéléré

Soutien à la réalisation de projets d'entreprises, avec 900,0 M$ sur 3 ans en soutien financier aux projets favorisant l'automatisation, la robotisation, la transformation numérique et l'intégration de l'intelligence artificielle;

Poursuite de l'Offensive de transformation numérique et de soutenir les entreprises dans leurs efforts visant à accroître leur productivité avec 14,0 M$ sur 3 ans

Soutien à la concrétisation de projets d'exportation avec 15,8 M$ sur 2 ans et à la représentation du Québec à l'étranger avec 30,0 M$ sur 5 ans

604,1 M$ pour accroître notre capacité à innover en stimulant l'innovation et sa commercialisation

Création d'un nouveau régime d'aide fiscale à l'innovation optimisé (soutien financier additionnel totalisant 271,5 M$ sur 5 ans), via un nouveau crédit d'impôt bonifié et amélioré, soit le crédit d'impôt pour la recherche, l'innovation et la commercialisation (CRIC);

Soutien à la recherche collaborative et au transfert technologique et d'accélérer l'adoption de technologies de pointe par les entreprises, notamment dans l'aérospatiale avec 15,0 M$ sur 3 ans

42,3 M$ sur 3 ans pour aider les PME à fort potentiel :

Mise en place le Plan PME 2025-2028, visant à aider les entreprises de toutes les régions du Québec à avoir accès aux services et à l'accompagnement dont elles ont besoin pour assurer leur développement et leur croissance;

L'innovation au cœur de la compétitivité du secteur : un nouveau cadre fiscal

Le budget 2025-2026 met notamment de l'avant la simplification du régime d'aide fiscal à l'innovation par la mise en place du Crédit d'impôt pour la recherche, l'innovation et la commercialisation (CRIC). « Principal levier pour relever les défis de compétitivité, l'innovation est au cœur de notre secteur : le Québec abrite près de 70% de la recherche et développement en aérospatiale au Canada. Ce nouveau cadre fiscal élargi et bonifié est un pas dans la bonne direction pour encourager la différenciation de nos membres sur la scène internationale. », souligne la PDG d'Aéro Montréal.

Prévisibilité des politiques de main d'œuvre : une urgence pour notre industrie

Aéro Montréal souligne en revanche l'importance cruciale de la prévisibilité au niveau de l'accès à la main-d'œuvre qualifiée. Aéro Montréal exprime son inquiétude face à la pénurie de main-d'œuvre qui continue d'affecter sévèrement le secteur.

Face à la double menace des tarifs douaniers américains et d'une pénurie persistante de main-d'œuvre qualifiée, Aéro Montréal réitère sa demande d'un moratoire sur les restrictions imposées au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) depuis l'automne 2024. Première industrie manufacturière du Québec avec 41 700 emplois et des besoins estimés à 41 500 nouveaux talents sur la prochaine décennie, le secteur aérospatial ne peut se permettre de perdre ses travailleurs étrangers hautement qualifiés. « Nous souhaitons travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour développer des solutions concrètes qui permettront d'attirer, de former et de retenir les talents dont notre industrie a désespérément besoin pour maintenir sa place de chef de file mondial. »

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats. Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

