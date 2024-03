QUÉBEC et MONS, Belgique, le 18 mars 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a cosigné une lettre d'intention avec le président du Comité européen des régions (CdR) de l'Union européenne (UE), M. Vasco Alves Cordeiro, en vertu de laquelle le Québec et le CdR développeront un partenariat. Le Québec devient ainsi le premier État infranational à l'extérieur de l'Europe à signer une telle lettre avec cette instance de l'UE.

Cette lettre d'intention permettra au Québec de participer aux événements promus par les commissions du CdR, pourra plus facilement établir de nouvelles ententes avec les régions et villes d'Europe et échanger sur la transition énergétique et de l'économie verte, dans lesquels l'Europe est pleinement engagée.

Le Comité des régions regroupe 658 régions et villes européennes issues des 27 pays de l'UE, qui représentent un marché de plus de 448 millions d'habitants. S'offrent ainsi au Québec d'immenses possibilités d'échanges économiques, éducatifs, culturels, environnementaux et institutionnels.

Dans un contexte géopolitique tendu, l'UE cherche à établir de nouvelles collaborations avec des nations amies, pour mieux répondre à ses besoins énergétiques, industriels et commerciaux. Le Québec devient donc un partenaire de choix pour cette collaboration à long terme dont bénéficieront les nations québécoise et européennes.

« Ce partenariat prometteur avec le Comité européen des régions de l'Union européenne nous permettra d'agrandir notre champ d'influence en Europe et de nous implanter davantage dans le plus important marché économique du monde. Je suis très fière de cette collaboration stratégique qui s'amorce entre le Québec et l'Europe. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Avec cette signature, le Comité européen des régions et le gouvernement du Québec réaffirment le rôle important joué par les collectivités locales et régionales en tant que piliers de nos démocraties et acteurs fondamentaux pour relever les défis qui, au-delà des frontières, affectent nos communautés. Si les deux signataires s'efforcent de travailler plus étroitement sur les questions environnementales et climatiques, l'engagement civique et la participation, je suis convaincu que cette relation aura des retombées significatives tant pour le Comité que pour le Québec, ses institutions et les citoyens qu'ils servent tous les deux. »

Vasco Alves Cordeiro, président du Comité européen des régions

Le Comité européen des régions (CdR) est l'organe de consultation et de représentation des régions et des villes de l'Union européenne.





Rappelons que le budget de l'UE pour la période de 2021-2027 est de 1216 milliards d'euros. La somme des économies des États membres de l'UE a représenté en 2022 un PIB de 15 905 milliards d'euros.





Le Québec pourra participer aux commissions du CdR et suivre les échanges, notamment sur les appels d'offres qui pourraient fortement intéresser les entreprises québécoises ainsi que sur les échanges entre les membres sur les enjeux environnementaux et climatiques, et les domaines culturel et éducatif.

