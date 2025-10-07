LE QUÉBEC ÉTEINT SES LUMIÈRES POUR RALLUMER LES ÉTOILES

NOTRE-DAME-DES-BOIS, QC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - La nuit disparaît peu à peu. Aujourd'hui, 95 % de la population canadienne n'a plus accès à un ciel véritablement étoilé1 . Pour une 2e année consécutive, la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic s'associe à la France pour célébrer le Jour de la Nuit, le samedi 11 octobre 2025. Cet événement est une invitation à poser des gestessimples : éteindre les lumières et redécouvrir la magie d'une nuit étoilée.

La nuit en voie de disparition

Samedi 11 octobre, à l'occasion du Jour de la Nuit, les parcs nationaux du Mont-Mégantic (photo), du Mont-Tremblant, de Frontenac, de Boucherville, du Mont-Saint-Bruno, d'Aiguebelle, d'Opémican, de Plaisance, d'Oka et du Fjord-du-Saguenay offriront des causeries, contes, expositions et promenades sous les étoiles. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Chaque année, la pollution lumineuse progresse de 10 % en Amérique du Nord2 . Elle efface les étoiles, perturbe le sommeil, gaspille de l'énergie et bouleverse la biodiversité. Les espèces nocturnes -lucioles, chauve-souris, hiboux, papillons, amphibiensvoient leur comportement naturel et leur population modifiés par l'excès de lumière.

Participez au Jour de la Nuit de deux façons

À la maison, éteignez votre éclairage extérieur le samedi 11 octobre et sortez découvrir la nuit. Participez à l'une des activités prévues partout au Québec : conférences dans les régions de Québec et du BasSaint-Laurent; observation du ciel, animation, kiosques publics et randonnée nocturne à Sherbrooke; cours de photographie nocturne en direct sur les plateformes numériques; soirée d'astronomie à Frelighsburg et randonnée nocturne en Abitibi-Témiscamingue. Les parcs nationaux du Mont-Tremblant, du Mont-Mégantic, de Frontenac, de Boucherville, du Mont-Saint-Bruno, d'Aiguebelle, d'Opémican, de Plaisance, d'Oka et du Fjorddu-Saguenay offriront aussi des causeries, contes, expositions et promenades sous les étoiles.

Le 11 octobre, éteignez vos lumières, participez à un événement et laissez-vous émerveiller par la nuit. Programmation complète : www.cieletoilemontmegantic.org/jourdelanuit

1re Réserve de ciel étoilé certifiée par DarkSky International, la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic est un modèle dans le monde pour la conciliation entre les besoins en éclairage et la préservation de l'environnement nocturne. cieletoilemontmegantic.org

_________________________________ 1 Falchi et al., The new world atlas of artificial night sky brightness. Science Advances, vol 2-6 (2016). DOI: 10.1126/sciadv.1600377 2 Christopher C. M. Kyba et al., Citizen scientists report global rapid reductions in the visibility of stars from 2011 to 2022. Science 379, 265-268 (2023). DOI: 10.1126/science.abq7781

