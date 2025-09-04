Journée des parcs nationaux du Québec 2025 - Répondez présent pour la nature

QUÉBEC, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Le 6 septembre, le réseau des parcs nationaux ouvre gratuitement ses portes à tous les amoureux de la nature pour une journée dédiée à la protection de nos territoires. À l'occasion de la 14e édition de la traditionnelle Journée des parcs nationaux, rejoignez-nous pour participer à des actions concrètes de conservation, aux côtés de nos gardes-parcs.

L'événement intitulé "Répondez présent pour la nature" offre une occasion exceptionnelle de vous rapprocher de la nature et de découvrir comment vous pouvez contribuer à la protection de notre patrimoine.

Les parcs nationaux vous offrent, en plus des activités courantes, la possibilité de faire plusieurs activités guidées organisées dans le cadre de cette journée bien spéciale. Venez explorer des milieux naturels extraordinaires à travers des activités qui font bouger, qui inspirent et qui font découvrir. Consultez la programmation spéciale offerte par les parcs pour la journée du 6 septembre.

Venez vivre une expérience enrichissante et positive, en posant un geste concret lors de cette journée spéciale ou en adoptant de bons comportements à reproduire dans votre vie de tous les jours. Engagez-vous pour la nature et contribuez à la préservation de nos parcs nationaux pour les générations futures.

Comme à l'habitude, le droit d'accès quotidien sera gratuit lors de la Journée des parcs nationaux. Il est toutefois fortement recommandé de le réserver en ligne puisque les quantités sont limitées afin de respecter la capacité d'accueil du parc national et assurer à tous une expérience agréable et sécuritaire.

Citations

« Les parcs nationaux sont des espaces privilégiés où la nature se révèle dans toute sa splendeur. Ils sont des joyaux naturels qui nous permettent de nous reconnecter avec notre environnement et de nous ressourcer. En cette Journée des parcs nationaux 2025, rappelons-nous l'importance de les protéger et de les préserver pour les générations futures ! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« La nature est notre plus grand trésor, et sa protection est notre responsabilité collective. En cette Journée des parcs nationaux 2025, unissons nos efforts pour préserver la richesse de nos parcs et pour inspirer les générations futures à aimer et respecter notre environnement. Ensemble, faisons de chaque jour une journée pour la nature. »

Martin Soucy, Président-directeur général, Sépaq

Pour la programmation complète : https://www.sepaq.com/pq/journee-des-parcs-nationaux.dot?language_id=2

