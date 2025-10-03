Jour de la Nuit - Une invitation à protéger la noirceur et ses bienfaits

ROUYN-NORANDA, QC, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Les parcs nationaux d'Aiguebelle et d'Opémican, ainsi que le conseil régional en environnement de l'Abitibi-Témiscamingue invitent l'ensemble de la région à prendre part le 11 octobre 2025 au Jour de la nuit en posant des petits gestes pour lutter contre la pollution lumineuse et protéger notre ciel étoilé.

Ce ne sont pas seulement les observateurs d’étoiles qui sont affectés par la pollution lumineuse, mais également une partie importante de la biodiversité. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

L'Abitibi-Témiscamingue a la chance d'avoir un des plus beaux ciels étoilés du Québec. Qui en région n'a pas eu la chance de s'émerveiller devant cette sublime toile céleste? Cependant ce spectacle qui s'offre à nous la nuit est menacé par la pollution lumineuse.

Ce ne sont pas seulement les observateurs d'étoiles qui sont affectés par la pollution lumineuse, mais également une partie importante de la biodiversité (la moitié de la vie se passe la nuit après tout). D'ailleurs, l'excès de lumière a un effet sur notre propre santé et sur notre économie.

Heureusement des solutions existent et contrairement à d'autres problématiques environnementales, elles peuvent être facilement mises en place. Le Jour de la Nuit est une invitation à prendre conscience de la beauté du ciel étoilé et des effets de la pollution lumineuse en éteignant ou réduisant votre éclairage, que vous soyez un citoyen, une entreprise ou une municipalité.

Comment participer ?

ÉTEINDRE SON ÉCLAIRAGE

Le 11 octobre en soirée, éteignez l'éclairage de votre maison, de votre bureau municipal ou de votre entreprise et laissez place à la beauté de la nuit.

ORGANISER UNE ACTIVITÉ

Le Jour de la Nuit, c'est l'occasion d'organiser des activités le samedi 11 octobre 2025 autour du thème de la nuit: des marches au crépuscule, des soirées artistiques dédiées à la nuit, des sorties nature et astronomie, des expositions photos, des lectures de contes au coin du feu...

Pour sa part le Parc national d'Aiguebelle, vous offrira gratuitement l'activité « Lumière sur les étoiles » à partir de 20h30. Le Parc national d'Opémican vous offrira l'activité « Soirée autour du feu », à partir de 19h00, une activité qui portera sur la biodiversité nocturne et la pollution lumineuse. La soirée se terminera avec une séance d'observation du ciel étoilé. Soyez à l'affût, d'autres activités pourraient s'ajouter.

Besoin d'inspiration ?

Téléchargez le kit organisateur disponible dans le lien suivant.

www.cieletoilemontmegantic.org/jourdelanuit

Ce dernier comprend un feuillet informatif sur la pollution lumineuse et un mode d'emploi pour organiser son événement.

Participez en grand nombre !

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Source et information : Frédéric Bilodeau, Directeur du Parc national d'Aiguebelle, Sépaq, 819 290-3416, [email protected]; Maria Demisheva, Chargée de communication, Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue, 819 762-5770, [email protected]