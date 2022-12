Le Québec et les gouvernements infranationaux rayonnent à la COP-15

QUÉBEC, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, est fière d'annoncer qu'une visibilité importante sera octroyée au Québec et à plusieurs de ses partenaires des gouvernements infranationaux et des villes lors de la 15e Conférence des Parties (COP-15) à la Convention sur la diversité biologique qui s'ouvre aujourd'hui, à Montréal.

Soulignons que le gouvernement du Québec participera activement au 7e Sommet des gouvernements infranationaux et des villes qui aura lieu les 11 et 12 décembre, en marge de la COP-15. Grâce au soutien du gouvernement du Québec, un pavillon sera entièrement dédié à mettre de l'avant l'action des villes, régions et États fédérés pour la protection de la biodiversité, tout au long des deux semaines de l'événement. Il s'agit d'une première dans le cadre d'une COP sur la biodiversité.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a rendu possible la création d'un espace central, connu sous le nom de Place Québec, qui se veut un point de rencontre et d'échange entre les participants à la COP-15. Cet espace comportera notamment des kiosques pour différents groupes de parties prenantes, dont les jeunes, la société civile et le secteur privé.

« Place Québec s'inscrit dans notre vision internationale qui vise à accroître le rôle du Québec au sein des organisations environnementales et à favoriser la création de liens entre les différents acteurs environnementaux. L'établissement d'un espace à nos couleurs constitue une occasion de visibilité exceptionnelle et sans précédent pour le Québec. Dans les prochains jours, les yeux du monde seront rivés sur nous, et je suis convaincue que le Québec se démarquera par son leadership. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Sur la scène internationale, le Québec joue un rôle de leader en biodiversité. Il est d'ailleurs le coordonnateur du Comité consultatif des gouvernements infranationaux pour la biodiversité, en collaboration avec l'organisme Regions4.

Le Québec, par l'entremise de son émissaire aux changements climatiques et enjeux arctiques et nordiques, Jean Lemire , est le représentant officiel des gouvernements infranationaux au sein de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et des négociations du CMB.

, est le représentant officiel des gouvernements infranationaux au sein de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et des négociations du CMB. Il s'est déclaré lié par décret à la CDB depuis son adoption en 1992 et accueille le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (SCDB) à Montréal depuis 1996. Il a souscrit aux principes ainsi qu'aux objectifs de la CDB et s'est ainsi engagé à la mettre en œuvre sur son territoire et selon ses compétences.

Le gouvernement du Québec a investi 650 000 $ pour l'organisation du Sommet des gouvernements infranationaux et des villes ainsi que 650 000 $ pour la création de Place Québec.

