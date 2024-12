Le Québec et le New Hampshire se rencontrent pour discuter de la sécurité de la frontière

QUÉBEC, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Cette semaine, le gouvernement du Québec a rencontré des représentants du département de la Sécurité du New Hampshire, de la Patrouille frontalière des États-Unis et des forces de l'ordre, pour discuter des initiatives transfrontalières en matière de sécurité publique de la frontière. Il s'agit de la première réunion en présentiel depuis l'Entente de coopération entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du New Hampshire en matière de sécurité publique signée par le premier ministre François Legault et le gouverneur Chris Sununu au printemps dernier. Cette entente, qui vise en particulier à renforcer la collaboration pour faire face à l'augmentation des flux migratoires, améliorera notamment la lutte contre l'immigration illégale des deux côtés de la frontière.

En vertu de cette entente, les gouvernements du Québec et du New Hampshire collaborent pour échanger des informations sur des enjeux de sécurité publique comme le crime organisé, le terrorisme, la radicalisation, le trafic de drogue, la cybercriminalité, le trafic d'armes, les mesures d'urgence et l'immigration illégale. Ce partenariat renforce leur engagement commun à améliorer la communication entre les deux territoires et à assurer une meilleure sécurité dans les zones frontalières.

La prochaine réunion entre les représentants des gouvernements du Québec et du New Hampshire aura lieu en 2025.

Citations :

« La sécurité aux frontières a toujours été une priorité et je suis heureux de travailler avec le New Hampshire et le gouverneur Sununu sur cet enjeu. Cette entente permettra notamment une meilleure collaboration face à l'augmentation des flux migratoires et contribuera à contrer l'immigration illégale des deux côtés de la frontière. J'ai hâte de poursuivre ce partenariat avec les dirigeants de l'État du granite. La Sûreté du Québec est déjà en action et le Québec entend collaborer avec l'ensemble des forces de l'ordre de nos partenaires américains. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Plus tôt cette année, nous avons signé un accord historique avec nos voisins du Québec, reconnaissant la nécessité de renforcer la sécurité à la frontière. La rencontre d'aujourd'hui concrétise cette entente favorisant la coordination entre les forces de l'ordre et les agences de première ligne. »

Chris Sununu, gouverneur du New Hampshire

« Le Québec se démarque par sa capacité à entretenir de solides relations en raison de son réseau diplomatique à l'international. En tenant cette première rencontre en matière de sécurité publique avec le New Hampshire, le Québec renforce non seulement sa collaboration avec ses États voisins, mais fait également de la sécurité des régions frontalières une de ses priorités. »

Martin Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Il est impératif de conjuguer nos efforts pour bien protéger nos frontières et contrer l'immigration illégale. Le renseignement et le partage d'informations entre les corps de police québécois et ceux du New Hampshire sont un élément important pour y arriver et ainsi assurer la sécurité de la population. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique

« Le partage d'informations et de renseignements est essentiel pour déceler et atténuer les risques liés aux crimes. La rencontre d'aujourd'hui était axée sur la collaboration et les moyens de mise en œuvre de l'entente avec nos voisins du nord. »

Robert Quinn, commissaire du département de la Sécurité au New Hampshire

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]; Frédérique Verreault, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273, [email protected]; Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 438 838-3952, [email protected]; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Québec.ca/international, [email protected]; Relations médias, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]