Le Québec et le Luxembourg unissent leurs forces en cybersécurité

QUÉBEC et LUXEMBOURG, le 13 juill. 2026 /CNW/ - La ministre de la Cybersécurité et du Numérique et présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, et M. Pascal Steichen, Directeur exécutif de la Luxembourg House of Cybersecurity, annoncent la signature d'une entente de collaboration entre le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) et la Luxembourg House of Cybersecurity (LHC).

L'entente prévoit la réutilisation et la contribution conjointe à des solutions développées par la LHC, notamment pour le partage de renseignements sur les menaces au moyen de la plateforme MISP, l'identification des vulnérabilités dans le cadre de l'initiative GCVE.eu ainsi que la détection et la surveillance du Web clandestin. Pour sa part, le MCN partagera « Raoul », un outil d'intelligence artificielle développé au sein du ministère, qui permet notamment de repérer rapidement des vulnérabilités et de détecter des erreurs dans le code informatique des sites gouvernementaux.

Cette entente réunit deux juridictions reconnues comme des chefs de file en cybersécurité. Premier État en Amérique du Nord à avoir réuni la cybersécurité et le numérique au sein d'un ministère dédié, le Québec choisit un partenaire européen dont l'expertise en partage de renseignements sur les menaces fait autorité à l'échelle internationale. En retour, le Luxembourg s'associe à un gouvernement qui fait de la protection des données des citoyens et de la souveraineté numérique une priorité stratégique. Ce rapprochement entre deux écosystèmes similaires accélère l'innovation, la recherche et le soutien aux communautés locales de cybersécurité de part et d'autre de l'Atlantique.

Pour le Québec, cette entente concrétise l'un des objectifs de la Stratégie gouvernementale de cybersécurité et du numérique 2024-2028, soit d'accroître les capacités gouvernementales de surveillance des menaces, des vulnérabilités et des incidents. Pour le Luxembourg, qui s'apprête à publier la cinquième version de sa Stratégie nationale de cybersécurité, elle renforce la volonté d'accroître sa coopération avec des acteurs partageant des objectifs communs. Les deux partenaires traduisent ainsi une même conviction : à l'ère de l'accélération des cybermenaces, la sécurité se bâtit par des alliances stratégiques avec des partenaires de confiance.

À propos de la Luxembourg House of Cybersecurity

La LHC est un groupement d'intérêt économique (GIE) relevant du ministère de l'Économie du Luxembourg qui agit comme pôle fédérateur pour renforcer la cybersécurité au Luxembourg et à l'international. Dans le cadre de sa mission, il met à la disposition des gouvernements et de ses partenaires internationaux diverses solutions favorisant le partage de renseignements sur les menaces, l'identification des vulnérabilités et la détection de fuites d'information.

Citation :

« Protéger les données des Québécoises et des Québécois est une responsabilité que notre gouvernement prend au sérieux. Soyons fiers : le Québec est un leader en cybersécurité et cette entente avec le Luxembourg le confirme. En partageant nos expertises et nos outils, on renforce à la fois notre sécurité et notre souveraineté numérique. »

France-Élaine Duranceau, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« Cette entente vient concrétiser une collaboration déjà amorcée entre le MCN et la LHC afin de mettre mutuellement à profit nos expertises spécifiques respectives. Nous nous réjouissions d'amplifier nos échanges sur des sujets tels que l'intelligence artificielle et l'échange sur la connaissance des menaces et des vulnérabilités afin de développer des solutions qui serviront nos écosystèmes aux caractéristiques très proches. »

Pascal Steichen, Directeur exécutif de la Luxembourg House of Cybersecurity

Faits saillants :

Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) coopère avec la Luxembourg House of Cybersecurity (LHC) depuis 2023.

La LHC a parrainé le MCN afin que le Computer Emergency Response Team du gouvernement du Québec (CERT-QC) devienne membre du Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST).

du gouvernement du Québec (CERT-QC) devienne membre du (FIRST). L'entente n'a pas d'implication financière.

MISP est une plateforme de code source libre ( open source ) et un standard de partage, d'analyse et de corrélation d'informations sur les cybermenaces, utilisée par les Computer Security Incident Response Teams (CSIRTs), les entreprises et les autorités. Elle facilite la collaboration entre les communautés de confiance afin de détecter, de contextualiser et de répondre plus efficacement aux incidents et échanger des renseignements sur la menace.

) et un standard de partage, d'analyse et de corrélation d'informations sur les cybermenaces, utilisée par les (CSIRTs), les entreprises et les autorités. Elle facilite la collaboration entre les communautés de confiance afin de détecter, de contextualiser et de répondre plus efficacement aux incidents et échanger des renseignements sur la menace. GCVE.eu est une initiative ouverte visant à permettre une attribution décentralisée, résiliente et interopérable des identifiants de vulnérabilités et du renseignement sur les vulnérabilités. Elle fournit de bonnes pratiques, une infrastructure commune et des formats ouverts pour publier et enrichir les informations de vulnérabilité.

Liens connexes :

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique :

www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-organismes/cybersecurite-numerique

Luxembourg House of Cybersecurity :

https://lhc.lu/

Médias sociaux :

MCN

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SOURCE Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Source : Cabinet de la ministre de la Cybersécurité et du Numérique, William Demers, Directeur des communications et des relations médias, [email protected]; Luxembourg House of Cybersecurity, Direction de la Communication, [email protected]; Information : Direction des communications, Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, [email protected]; Luxembourg House of Cybersecurity, Direction de la Communication, [email protected]