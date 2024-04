Le Québec et la France renforcent leur coopération en faveur de la découvrabilité des contenus culturels francophones

PARIS, le 12 avril 2024 /CNW/ - À l'occasion du Festival du livre de Paris, dont le Québec est l'invité d'honneur, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre de la Culture de la République française, Mme Rachida Dati, annoncent qu'ils coprésideront un nouveau groupe de travail conjoint portant sur la diversité linguistique des contenus culturels à l'ère du numérique.

Ce groupe de travail aura notamment pour mandat de:

mobiliser les membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) afin de protéger et de promouvoir la diversité linguistique des contenus culturels dans l'environnement numérique;

poursuivre la mise en œuvre active de la Stratégie commune franco-québécoise sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones;

développer des actions communes sur la découvrabilité des contenus culturels francophones, l'intelligence artificielle et la sobriété numérique;

Les transformations considérables de l'environnement numérique ont des impacts majeurs sur les acteurs culturels et les États. C'est pourquoi les gouvernements du monde entier se mobilisent afin de défendre et promouvoir la diversité des cultures et le plurilinguisme. Un comité d'experts de l'UNESCO se retrouvera à Québec en mai prochain, pour réfléchir à l'application de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, à la veille du XIXe Sommet de l'OIF organisé par la France en octobre 2024. Le moment est donc tout désigné pour amener au plus haut niveau la collaboration du Québec et de la France afin de promouvoir la diversité linguistique des contenus culturels dans l'univers numérique. Afin de souligner le vingtième anniversaire de la convention de 2005, le comité remettra son rapport final en janvier 2025.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

