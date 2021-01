Le Québec économique 9 : Perspectives et défis de la transformation numérique - CIRANO pour démocratiser la transformation numérique

MONTRÉAL, le 13 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le CIRANO lance la neuvième édition de son ouvrage Le Québec économique qui porte sur la transformation numérique, ses perspectives et ses défis. Une thématique des plus pertinentes dans le contexte de relance économique actuelle. Pour marquer le coup, cet ouvrage de référence (19 chapitres - 494 pp.) est offert en version électronique gratuite. « Une première pour cette publication phare du CIRANO. Nous souhaitions ainsi démocratiser l'accès à ce collectif de textes qui présente les résultats des plus récentes recherches sur le sujet et inspirer un plus grand nombre de décideurs québécois », déclare Nathalie de Marcellis-Warin, codirectrice scientifique de l'ouvrage, présidente-directrice générale du CIRANO et professeure titulaire à Polytechnique Montréal.

La transformation numérique a connu une évolution fulgurante au cours des dernières années, et encore plus particulièrement depuis l'avènement de la pandémie de la COVID-19. Mais au-delà des besoins croissants en technologies, en capacité de stockage et en puissance de calcul que cette transformation suscite, elle doit, pour conduire à une véritable création de valeur, s'accompagner à la fois d'un changement dans les opérations et d'un changement de culture. « D'où l'importance pour nous de mobiliser les chercheurs les plus susceptibles de cerner les principaux enjeux que cette transformation soulève pour la société québécoise et d'y consacrer un ouvrage tout entier », poursuit Benoit Dostie, codirecteur scientifique de l'ouvrage, chercheur et fellow au CIRANO, coresponsable du Pôle CIRANO sur les impacts socio-économiques de l'innovation numérique et de l'IA et professeur titulaire à HEC Montréal.

Transformer au sens le plus large

Rédigé par 44 auteurs dont la très grande majorité sont des chercheurs affiliés au CIRANO, Le Québec économique 9 aborde la transformation numérique sous de multiples facettes allant de la contribution des technologies pour prendre des décisions plus innovantes en matière de politiques publiques ou améliorer l'efficacité de l'État québécois à l'impact qu'elles ont sur le marché de l'emploi et les besoins en formation des travailleurs, en passant par la compétitivité des entreprises. « L'ouvrage propose des pistes de solution concrètes pour répondre à des problèmes actuels tels que la perte de revenus fiscaux liés au commerce en ligne ou encore le faible niveau de numératie des Québécois », souligne Genevieve Dufour, directrice des grands projets de collaboration au CIRANO, qui a coordonné la réalisation de l'ouvrage.

Les lecteurs trouveront dans ce livre plusieurs exemples inspirants, qui vont au-delà de l'effet de mode souvent accolé au mot innovation. Certains auteurs ont mis l'emphase sur les meilleures pratiques à adopter en matière de transformation numérique et, sur les principaux obstacles et défis à relever. D'autres présentent les dernières avancées en lien avec plusieurs technologies d'avant-garde telles que l'intelligence artificielle, la robotisation et l'automatisation, et leurs possibles retombées.

Une section de l'ouvrage porte sur la matière première de la transformation numérique, les données, et plus spécifiquement sur l'importance pour les chercheurs de pouvoir accéder à celles détenues par les administrations publiques. Elle met l'accent sur le potentiel des nouveaux modèles de prévision économique qui misent sur l'apprentissage machine et sur les nouvelles sources de données qui pourraient contribuer à mettre en place des politiques publiques novatrices.

Dans un contexte où la numérisation des entreprises doit s'accélérer au Québec, la dernière section du livre propose, par le biais d'exemples concrets, une analyse de l'impact de la transformation numérique dans cinq secteurs d'activité (finance, agriculture, construction, aérospatiale et transport) en tenant compte des caractéristiques et des défis propres à chacun d'entre eux et, des retombées pour le Québec.

« La crise de la COVID-19 a bouleversé tous les secteurs d'activité et, les multiples défis de la transformation numérique présentés dans cet ouvrage se sont amplifiés depuis mars dernier, soutient Nathalie de Marcellis-Warin. Nous n'avons qu'à penser à toutes les organisations privées ou publiques qui ont dû, du jour au lendemain, adopter en accéléré des technologies pour faciliter le télétravail, à l'achat en ligne qui a véritablement explosé ou encore à certaines industries qui pourraient grandement bénéficier de l'automatisation et de la robotisation pour réduire les risques de contagion. Cet ouvrage se veut donc un outil pour favoriser l'identification des forces déjà bien en place avant la pandémie et aider les décideurs à saisir des occasions dans le contexte actuel. »

Pour en savoir plus :

Téléchargez Le Québec économique 9- Perspectives et défis de la transformation numérique gratuitement.

À propos du CIRANO

Le Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations (CIRANO) est un centre de recherche multidisciplinaire, de liaison et de transfert, qui a pour mission l'accélération du transfert des savoirs entre le milieu de la recherche et celui de la pratique (www.cirano.qc.ca).

À propos du Québec économique :

Publié par le CIRANO, Le Québec économique se veut un ouvrage de vulgarisation scientifique portant sur des enjeux de l'heure pour la société québécoise. Année après année, une thématique différente y est abordée par un grand nombre d'auteurs, enrichissant ainsi la réflexion. Ces chapitres thématiques s'inspirent prioritairement de projets réalisés au CIRANO, ou par des chercheurs qui lui sont liés. Chacun aborde un aspect de la thématique choisie et propose des pistes de réflexion sur les avenues de politiques publiques qui pourraient être empruntées par le Québec pour atteindre ses objectifs en ces matières. Le Québec économique 9 a été réalisé sous la direction scientifique de Nathalie de Marcellis-Warin et Benoit Dostie et sous la coordination de Genevieve Dufour.

