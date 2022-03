Le Québec économique 10 : Compétences et transformation du marché du travail - CIRANO

REBONDIR ET S'ADAPTER À LA TRANSFORMATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL

MONTRÉAL, le 15 mars 2022 /CNW/ - Le CIRANO lance la dixième édition de son ouvrage Le Québec économique qui porte cette année sur les compétences et la transformation du marché du travail. « Cette thématique représente un enjeu d'actualité. Bien que les déséquilibres du marché du travail soient présents depuis longtemps, ils ont été exacerbés par la pandémie de la COVID-19. L'adéquation entre les compétences des travailleurs et les besoins du marché du travail est de plus en plus importante pour la croissance économique du Québec » explique Genevieve Dufour, coordonnatrice de l'ouvrage et directrice des grands projets de collaboration au CIRANO. Ce collectif de textes (19 chapitres - 441 pages) qui présente les résultats des plus récentes recherches sur le sujet, est accessible en version électronique gratuitement.

L'importance des données probantes pour une prise de décisions éclairées face aux enjeux actuels du marché du travail

Le Québec économique 10 est rédigé par 45 auteurs dont la grande majorité sont des chercheurs affiliés au CIRANO. « Les différents chapitres de l'ouvrage illustrent bien que les enjeux actuels du marché du travail sont complexes et parfois empreints de perceptions ne découlant pas toujours de la réalité observée dans les données. Dans cette édition, nous apportons un éclairage nouveau sur les questions de la main-d'œuvre et des compétences à l'aide d'analyses concrètes basées sur des données probantes. Les écrits des contributeurs permettent de démystifier ou d'appuyer certaines perceptions. » déclare Benoit Dostie, codirecteur scientifique de l'ouvrage, chercheur et Fellow au CIRANO et professeur titulaire à HEC Montréal.

QUELQUES FAITS SAILLANTS DU QUÉBEC ÉCONOMIQUE 10

L'ouvrage débute par une analyse de la conjoncture économique récente, rédigée cette année par l'un des partenaires du CIRANO, le Mouvement Desjardins. Ce chapitre brosse un portrait des grandes tendances en matière d'emploi au Québec et des défis en lien avec la crise de la COVID-19. Un autre chapitre analyse la structure industrielle avant et après le début de la pandémie en jetant un regard tout particulier à l'industrie de la restauration et de l'hôtellerie, secteurs considérablement touchés par la pénurie de main-d'œuvre.

Le rôle sous-exploité de l'éducation et de la formation initiale

Ce volume met en évidence l'immense rôle de l'éducation face aux défis rencontrés présentement par l'économie québécoise, tels que le vieillissement de la population, les changements technologiques, les déséquilibres sur le marché du travail et les problèmes de productivité. Les lecteurs découvriront comment l'augmentation de la diplomation universitaire peut amoindrir les effets de ces défis sur les finances publiques. Le rendement d'un diplôme universitaire au Québec est substantiel tant au niveau privé que sociétal, particulièrement dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM). De plus, comment les universités peuvent-elles jouer un rôle important dans la mobilité intergénérationnelle ? Le Québec a ainsi intérêt à exploiter davantage son potentiel éducatif puisque de fortes compétences de base ou une éducation initiale de haute qualité sont des ingrédients essentiels pour avoir une main-d'œuvre résiliente à la fois aux impacts des changements technologiques, mais aussi à d'autres chocs économiques comme la pandémie actuelle.

Les compétences recherchées

Quelles sont les nouvelles compétences recherchées par le monde du travail ? L'ouvrage s'attaque à cette question sous plusieurs angles en mettant en évidence par exemple comment une augmentation des compétences, plus spécifiquement en numératie et en littératie, est associée à une augmentation du salaire. Une source de déséquilibre sur le marché du travail explorée en détail dans cette édition du Québec économique provient de l'inadéquation entre les compétences demandées par les organisations et celles offertes par les travailleurs. L'ouvrage présente à ce titre différentes méthodologies pour évaluer la demande de compétences, entre autres par l'analyse systématique de textes d'offres d'emploi grâce à l'apprentissage automatique.

Le télétravail et la gestion en mode hybride

La pandémie a entrainé une réorganisation du travail. L'ouvrage brosse un portrait des préférences des travailleurs face au télétravail ainsi que des enjeux dont doivent tenir compte les employeurs.

Autres éléments clés

L'ouvrage met en lumière d'autres éléments clés comme le rôle des incitatifs fiscaux dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre afin d'encourager une plus grande participation au marché de l'emploi ou encore le rôle de l'immigration comme piste de solution tout en rappelant l'importance de favoriser la reconnaissance des qualifications pour faciliter une intégration durable des nouveaux arrivants. Un chapitre se consacre aussi à l'intégration de clientèles marginalisées au marché du travail, par exemple les ex-détenus. La crise a également exposé les limites de notre système de santé et dans ce contexte, un des chapitres démontre, à l'aide de scénarios organisationnels, comment un partage plus efficace des activités entre les travailleurs aurait de potentiels gains pour le système de santé.

« Les travaux présentés dans cet ouvrage démontrent qu'avec des micro-données de haute qualité il est possible de mieux comprendre le fonctionnement de notre société et d'identifier les programmes et interventions les plus à même d'améliorer le bien-être des individus et particulièrement ici les politiques publiques d'éducation et du marché du travail. Nous espérons que cette nouvelle édition du Québec économique pourra contribuer à éclairer les débats, et que plusieurs des avenues et pistes de solutions proposées ici seront alors discutées, voire retenues », conclut Catherine Haeck, codirectrice scientifique de l'ouvrage, chercheuse et Fellow au CIRANO et professeure titulaire à l'Université du Québec à Montréal.

Pour en savoir plus :

Téléchargez Le Québec économique 10 - compétences et transformation du marché du travail gratuitement. Cet ouvrage a été réalisé sous la direction scientifique de Benoit Dostie et Catherine Haeck et sous la coordination de Genevieve Dufour.

Auteurs du livre : William Arbour - Hélène Bégin - Ali Béjaoui - Luc Bissonnette - Régis Blais - Roxane Borgès Da Silva - Brahim Boudarbat - Ugo Ceppi - Nicolas-James Clavet - Jean-Claude Cloutier - Marie Connolly - Nathalie de Marcellis-Warin - Jonathan Deslauriers - Mikhael Deutsch-Heng - Benoit Dostie - Carl-Ardy Dubois -Genevieve Dufour - Raquel Fonseca - Marie Mélanie Fontaine - Yves Fortier - Robert Gagné - Luc Godbout - Catherine Haeck - Marjolaine Hamel - Mia Homsy - Marie-Claire Ishimo - Jimmy Jean - Guy Lacroix - Fabian Lange - Steeve Marchand - Pierre-Carl Michaud - Brigitte Milord - Claude Montmarquette - Julien Navaux - Joëlle Noreau - Jonathan Paré - Ingrid Peignier - Lucie Raymond-Brousseau - Michaël Robert-Angers - Charles Roy - Camille Sauvé-Plante - Simon Savard - Suzie St-Cerny - Sylvie St-Onge - François Vaillancourt

Pour marquer la publication du livre Le Québec économique 10 : Compétences et transformation du marché du travail, le CIRANO organise différentes activités ou les auteurs du livre s'entretiendront sur des éléments clés de cette thématique. Pour plus de détails, veuillez consulter le site su CIRANO. Le premier événement a lieu ce midi, le 15 mars 2022. Pour vous inscrire.

À propos du CIRANO

Le Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations (CIRANO) est un centre de recherche multidisciplinaire, de liaison et de transfert, qui a pour mission l'accélération du transfert des savoirs entre le milieu de la recherche et celui de la pratique (www.cirano.qc.ca). Il fédère des chercheurs de toutes les universités du Québec (Université de Montréal, HEC Montréal, Polytechnique Montréal, Université du Québec à Montréal, Université Concordia, Université McGill, Université Laval, Université de Sherbrooke, ÉTS, ENAP, INRS, Université du Québec) et d'ailleurs dans le monde.

À propos du Québec économique :

Publié par le CIRANO, Le Québec économique se veut un ouvrage de vulgarisation scientifique portant sur des enjeux d'actualité pour la société québécoise. Année après année, une thématique différente y est abordée par un grand nombre d'auteurs, enrichissant ainsi la réflexion. Ces chapitres thématiques s'inspirent prioritairement de projets réalisés au CIRANO, ou par des chercheurs qui lui sont liés. Chacun aborde un aspect de la thématique choisie et propose des pistes de réflexion sur les avenues de politiques publiques qui pourraient être empruntées par le Québec pour atteindre ses objectifs en ces matières.

