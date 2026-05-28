Le Québec devient soccer : BAnQ propose une célébration culturelle et rassembleuse à la Grande Bibliothèque

Du 9 juin au 19 juillet, Le Québec devient soccer se déploiera à la Grande Bibliothèque grâce au soutien du ministère de la Culture et des Communications et en collaboration avec Soccer Québec, partenaire de la programmation.

Avec la création d'un salon soccer aménagé au niveau M, la diffusion de 20 matchs, dont la finale, une grande fête extérieure gratuite et une table ronde de réflexion, BAnQ fera de la Grande Bibliothèque un lieu pour vibrer différemment au rythme du soccer, dans un cadre inclusif et gratuit au cœur de Montréal.

Au-delà des matchs, la programmation invite le public à explorer la culture soccer québécoise et à mieux en comprendre les racines. Archives, films, suggestions de lecture, articles Web et capsules vidéo raconteront le développement de ce sport ici. Le hall de la Grande Bibliothèque sera d'ailleurs animé par une installation scénographique faisant flotter une trentaine de maillots locaux et internationaux, créant un riche dialogue : le temps d'un été, les maillots de l'Argentine, des Roses de Montréal et des Celtiques du Haut-Richelieu cohabiteront!

Programmation : Le Québec devient soccer

4 activités phares

1. Table ronde - Le soccer, nouveau sport national?

Le mardi 9 juin, de 19 h à 20 h 30

Animée par l'analyste et commentateur de soccer Sydney Fowo, cette grande rencontre propose une réflexion sur la place grandissante du soccer dans la culture québécoise. Les échanges réuniront des voix issues du milieu sportif et institutionnel, dont :

Samuel Piette , capitaine du CF Montréal,

, capitaine du CF Montréal, Marinette Pichon , directrice sportive des Roses de Montréal,

, directrice sportive des Roses de Montréal, Patrice Bernier , joueur légende de l'Impact de Montréal et analyste de soccer,

, joueur légende de l'Impact de Montréal et analyste de soccer, Felicia Schiro, présidente du conseil d'administration de Soccer Québec.

Appuyée par de nombreuses photos issues des collections de BAnQ, la discussion abordera les dimensions sociales, identitaires et culturelles du soccer, son enracinement au Québec et son avenir.

2. La grande fête du soccer

Le samedi 13 juin, de 13 h à 17 h 30

Un après-midi festif et gratuit sur le terrain de la Grande Bibliothèque, ouvert à tous. Au programme :

démonstrations de soccer acrobatique (freestyle) et initiation avec des membres de Freestyle Soccer Montréal;

et initiation avec des membres de Freestyle Soccer Montréal; jeux d'adresse et activités ludiques autour du soccer;

coin lecture thématique pour petits et grands;

ateliers de création, dont la fabrication d'un porte-clés en forme de soulier de soccer;

concert de Julien le Polyglotte, chanteur québécois né à Cuba et élevé au Brésil;

chanteur québécois né à Cuba et élevé au Brésil; activités musicales participatives, dont une séance de percussions en famille;

diffusion sur écran géant du match Qatar-Suisse;

présence d'un camion de bouffe de rue.

(En cas de pluie, certaines activités auront lieu à l'intérieur de la Grande Bibliothèque.)

3. Le salon soccer

Du 9 juin au 19 juillet - niveau M de la Grande Bibliothèque

Un espace consacré au soccer, aménagé pour permettre au public de regarder les matchs tout en découvrant la culture qui entoure ce sport. Le salon soccer proposera notamment :

la diffusion de 20 matchs;

des activités participatives telles que la fabrication de crécelles, l'initiation au commentaire sportif et le flocage de chandails;

des espaces de jeux, dont soccer sur table et jeux vidéo;

un coin lecture mettant en valeur une sélection de documents des collections de BAnQ;

des moments de médiation culturelle, en lien avec l'histoire sociale et culturelle du soccer.

4. La grande finale en musique

Le dimanche 19 juillet, à compter de 14 h

Diffusion en direct de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 26TM sur écran géant à l'Auditorium de la Grande Bibliothèque. L'événement sera précédé d'un concert de Tomás Jensen, guitariste et chanteur d'origine argentine, où musiques du monde et passion du soccer se rencontreront.

Le concert débutera à 14 h, suivi du match à 15 h, pour clôturer la programmation dans une atmosphère conviviale et rassembleuse.

Plus tard cet été

La programmation de culture sportive à BAnQ se poursuivra à compter du 18 juillet avec une offre spéciale soulignant le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal.

Au sujet de BAnQ

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En ligne comme dans ses 12 édifices répartis sur le territoire, elle rassemble et partage l'histoire et la culture du Québec tout en ouvrant des horizons sur le savoir du monde entier. Des millions de trésors (livres, revues et journaux, films, musique, images, archives, etc.) y sont accessibles à tous et conservés précieusement pour les générations futures. banq.qc.ca

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Source et renseignements : Claire-Hélène Lengellé, Responsable des relations avec les médias, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, [email protected], 514 873-1101 poste 3199