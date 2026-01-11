GUANGZHOU, Chine, 11 janv. 2026 /CNW/ - Récemment, le système de contrôle de domaine électrique Quark E-Drive développé de façon indépendante par GAC a obtenu la première double certification au monde pour la sécurité fonctionnelle et de l'information ASIL D profondément intégrée, accréditée par DAkkS, l'organisme national d'accréditation de l'Allemagne. La certification a été évaluée et délivrée par SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. (SGS), une autorité de certification reconnue dans le monde entier.

L'ISO 26262 est la norme de base reconnue à l'échelle internationale en matière de sécurité fonctionnelle automobile. Dans ce cadre, ASIL D représente le niveau d'intégrité de sécurité automobile le plus élevé, exigeant une tolérance presque zéro pour les défaillances critiques en matière de sécurité. L'obtention d'une certification ASIL D accréditée par DAkkS signifie que le produit certifié répond aux normes de sécurité automobile les plus élevées au monde.

Le système de contrôle de domaine électrique certifié Quark E-Drive est utilisé en production depuis février 2025 et est maintenant déployé sur plusieurs modèles sous les marques d'AMC : HYPTEC et AION. En tant que premier système de domaine de puissance d'entraînement électrique de l'industrie basé sur une intégration profonde à l'aide d'une seule puce de commande principale, la solution réduit considérablement le nombre de puces, minimise les risques associés aux défaillances de la puce et augmente l'efficacité du contrôleur de moteur jusqu'à 99,9 %. La certification confirme qu'AMC a terminé le cycle de vie complet du développement de produits du système en stricte conformité avec les normes de sécurité fonctionnelle ISO 26262:2018 et ISO/SAE 21434:2021.

Tout au long du projet, le Centre de recherche technologique d'AMC a travaillé en étroite collaboration avec les experts de SGS, renforçant la conception de la sécurité à toutes les phases de développement tout en assurant la faisabilité technique et une expérience utilisateur optimale.

Zhao Hui, vice-président de SGS Chine, a déclaré: « La certification met en évidence la force de l'équipe et des systèmes de développement robustes d'AMC. Nous sommes heureux de soutenir la sécurité du Quark E-Drive et nous nous réjouissons à l'idée d'une collaboration plus étroite. »

Ce jalon représente une percée majeure pour AMC en matière de sécurité des e-drive et établit une nouvelle référence mondiale pour l'industrie des véhicules électriques intelligents.

